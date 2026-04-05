Konferencia LEADERroad 2026 sa uskutoční v Trenčianskych Tepliciach
Konferencia sa uskutoční od 8. do 10. apríla.
Autor TASR
Trenčianske Teplice 5. apríla (TASR) - Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR pripravuje budúci týždeň trojdňovú medzinárodnú konferenciu LEADERroad2026. Uskutoční sa od 8. do 10. apríla v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. TASR o tom informoval predseda NS MAS SR Štefan Škultéty.
Doplnil, že podujatie organizované v spolupráci s Národnou sieťou MAS Českej republiky je obdobou obľúbeného LEADERfestu a predstavuje kľúčové stretnutie pre všetkých, ktorým záleží na rozvoji vidieka a regionálnej spolupráci. „Účastníci sa môžu tešiť na zdieľanie skúseností z praxe v oblasti miestneho rozvoja, tematické workshopy a exkurzie ponúkajúce inšpiratívne príklady a neformálny networking s aktérmi miestneho rozvoja zo Slovenska a Českej republiky,“ uviedol Škultéty.
Doplnil, že účasť prisľúbili predstavitelia ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. „Nosným bodom konferencie bude panelová diskusia Komunitne vedený rozvoj na križovatke zmien, ktorá sa bude týkať najmä budúcnosti rozvoja vidieka v novotvoriacom sa programovom období 2028 - 2034,“ dodal Škultéty.
