< sekcia Ekonomika
Konferencia MIRRI sa povenuje digitálnej a zelenej transformácii SR
Trenčín 22. októbra (TASR) - Konkrétnym výzvam digitálnej a zelenej transformácie Slovenska sa bude v stredu venovať konferencia Digitálna budúcnosť. V Trenčíne ju usporiada Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Digitálnou koalíciou. Informoval o tom štátny tajomník MIRRI Radoslav Štefánek.
Autor TASR
Trenčín 22. októbra (TASR) - Konkrétnym výzvam digitálnej a zelenej transformácie Slovenska sa bude v stredu venovať konferencia Digitálna budúcnosť. V Trenčíne ju usporiada Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Digitálnou koalíciou. Informoval o tom štátny tajomník MIRRI Radoslav Štefánek.
Účastníci konferencie sa podľa neho dozvedia, ako inovácie, automatizácia, kybernetická bezpečnosť či inteligentné systémy menia pravidlá hry v ekonomike aj vo verejnom sektore. Dôraz sa kladie na rozvoj ľudského kapitálu ako kľúčového faktora úspešnej adaptácie na meniace sa podmienky. „Digitálna a zelená transformácia predstavujú pre našu krajinu zásadný krok vpred, ktorý si vyžaduje komplexný prístup a zapojenie všetkých sektorov. Naším cieľom je implementovať moderné technológie, ako automatizáciu, kybernetickú bezpečnosť či inteligentné systémy, a zabezpečiť, aby bol dostatočne rozvinutý ľudský kapitál. Ľudia dokážu tieto inovácie efektívne využívať a prispievať k rastu konkurencieschopnosti a udržateľnosti,“ povedal Štefánek.
Súčasťou konferencie bude okrem prezentácie aj päť odborných seminárov s príkladmi z praxe, panelová diskusia s expertmi z podnikateľskej a verejnej sféry a samosprávy, prezentácia dostupných národných a európskych podporných mechanizmov a priestor na networking a diskusie. Účastníci si môžu po skončení konferencie nechať otestovať svoje zručnosti priamo na mieste.
Účastníci konferencie sa podľa neho dozvedia, ako inovácie, automatizácia, kybernetická bezpečnosť či inteligentné systémy menia pravidlá hry v ekonomike aj vo verejnom sektore. Dôraz sa kladie na rozvoj ľudského kapitálu ako kľúčového faktora úspešnej adaptácie na meniace sa podmienky. „Digitálna a zelená transformácia predstavujú pre našu krajinu zásadný krok vpred, ktorý si vyžaduje komplexný prístup a zapojenie všetkých sektorov. Naším cieľom je implementovať moderné technológie, ako automatizáciu, kybernetickú bezpečnosť či inteligentné systémy, a zabezpečiť, aby bol dostatočne rozvinutý ľudský kapitál. Ľudia dokážu tieto inovácie efektívne využívať a prispievať k rastu konkurencieschopnosti a udržateľnosti,“ povedal Štefánek.
Súčasťou konferencie bude okrem prezentácie aj päť odborných seminárov s príkladmi z praxe, panelová diskusia s expertmi z podnikateľskej a verejnej sféry a samosprávy, prezentácia dostupných národných a európskych podporných mechanizmov a priestor na networking a diskusie. Účastníci si môžu po skončení konferencie nechať otestovať svoje zručnosti priamo na mieste.