VIDEO: Konferencia OpenSlava sa zameriava na prepájanie technológií

Bratislava 20. októbra (TASR) – Desiaty ročník technologickej konferencie OpenSlava 2022, ktorá sa vo štvrtok koná v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, sa tento rok zameriava na prepájanie technológií a udržateľnosti. TASR o tom informovali organizátori podujatia.



Konferencia je venovaná pokročilým technológiám Metaverse a využitiu tejto novej technológie v praxi. Patrí medzi najväčšie IT konferencie na Slovensku. "Inovácie budú zohrávať rozhodujúcu úlohu v tom, do akej miery sa firmám a organizáciám podarí prejsť na udržateľnejší model fungovania," uviedli organizátori.







OpenSlava 2022 ponúkne prezentácie, workshopy a diskusie, do ktorých sa zapoja svetoví odborníci na cloud, rozšírenú realitu, umelú inteligenciu či kvantové výpočty. V stredu (19. 10.) sa uskutočnila séria interaktívnych workshopov pre menšie skupiny účastníkov.



Program IT konferencie otvorí prednáškou expert Accenture na metaverse Nicola Rosa. Tejto téme sa budú venovať aj ďalší rečníci.