Konferencia: Stavebné spoločnosti očakávajú väčší prepad trhu

Bratislava 11. mája (TASR) - Spoločnosti, venujúce sa pozemnej výstavbe, očakávajú väčší prepad trhu, pričom nezvýšenie cien za ich služby by bolo pre ne likvidačné. Ľudí, ktorí vypracovávajú verejné obstarávania, je na Slovensku okolo 10.000, avšak oficiálnych "profesionálov" len 62. Tieto informácie zazneli na štvrtkovej konferencii "Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2023", organizovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research, kde sa so štátnymi predstaviteľmi stretli riaditelia stavebných, projektových a developerských spoločností.



Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič uviedol, že viac ako 90 % zákaziek v stavebníctve je realizovaných cez najnižšiu sumu. "Celá Európa ide opačným smerom, hľadajú sa iné, pokiaľ možno objektívne kritériá na vyhodnotenie tendrov, ale naša skúsenosť je mizerná, skoro žiadna. Je veľmi málo tendrov, ktoré mal ÚVO možnosť preveriť, ktoré boli na iné kritérium ako cena, a ak sú to iné kritériá, tak je to nejaká skúsenosť odborníkov, ktorí sa na stavbe alebo projekte podieľajú. Čiže nie sú to také vysoko sofistikovane kritériá, ako často vidíme zo západných obstarávaní," uviedol Kubovič.



Povedal, že ak sa nezmení legislatíva, od apríla budúceho roka by verejné obstarávania mali robiť len takzvaní profesionáli, ktorí majú absolvovaný zložitý akreditačný proces. "Súčasný systém bez profesionálov je okolo 10.000 ľudí, ktorých potrebujeme na zachovanie systému. Presviedčam politické elity, aby sme to buď odložili, zdobrovoľnili alebo sa vrátili k myšlienke neregulovať to," dodal.



Viceprezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Róbert Šinály uviedol, že cenový nárast, ktorý od roku 2021 prebieha, bol pre nich extrémny a neočakávateľný. Dodal, že pokiaľ by neprijali rozhodnutie o kompenzácii stavebných nákladov vo forme navýšenia cien, tak by pre ich mnohých členov a zhotoviteľov bol likvidačný.



Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal uviedol, že cieľom jeho ministerstva bolo, aby stav stavebného sektoru nekolísal. Uviedol, že z toho dôvodu pripravili prioritizáciu zásadných stavieb v cestnej a železničnej infraštruktúre, aby sa výstavba dala plánovať vopred. "V žiadnom prípade nerobím z ÚHP vinníka, že máme údajne pomalú výstavbu diaľnic," uviedol Doležal.



Na konferencii bola odprezentovaná polročná štúdia slovenského stavebníctva H1/2022 od spoločnosti CEEC Research. V nej sa uvádza, že trh stavebných prác tento rok klesne o 1,3 %, pričom spoločnosti, venujúce sa pozemnej výstavbe, očakávajú väčší prepad trhu. Správa ďalej uvádza, že stavebné spoločnosti majú v priemere zazmluvnené zákazky na osem mesiacov dopredu, s vyhliadkou vyšších tržieb až v roku 2024. Ich aktuálne kapacity sú momentálne vyťažené na 85 %. Vyššie tržby tiež očakávajú projektové firmy, venujúce sa inžinierskej projektovej činnosti.



"V posledných rokoch sa riaditelia v slovenskom stavebníctve často obávali skôr prepadu. V roku 2023 očakávam relatívne stabilnejšiu situáciu s výraznejšou stagnáciou v oblasti rezidenčnej výstavby, pretože sa tento rok dokončuje veľa projektov z minulých rokov. V predikciách do budúcich rokov bude veľa záležať na ďalších investíciách do potrebnej strategickej dopravnej a energetickej infraštruktúry štátu a rozvoja naštartovaných projektov podpory bytovej politiky," uviedol v tlačovej správe výkonný riaditeľ CEEC Research Michal Vacek.