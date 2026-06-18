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Konferencia v Trnave predstavila energetické riešenia pre mestá a obce
Súčasťou konferencie bol aj priestor na výmenu skúseností a nadväzovanie partnerstiev medzi zástupcami samospráv, odborníkmi a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti energetiky.
Autor TASR
Trnava 18. júna (TASR) - Znižovanie nákladov na energie, posilňovanie energetickej sebestačnosti a efektívnejšie využívanie dostupných zdrojov financovania boli hlavnými témami druhého ročníka odbornej konferencie Energetická budúcnosť samospráv, ktorá sa uskutočnila v uplynulom týždni. Podujatie zorganizoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a stretli sa na ňom predstavitelia miest a obcí, odborníci na energetiku aj zástupcovia štátnej správy. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Program konferencie tvorili odborné prezentácie a panelové diskusie za účasti zástupcov TTSK, Správy a údržby ciest TTSK, Združenia miest a obcí Slovenska, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Klastra energetických komunít Slovenska. Odborníci sa venovali aktuálnym legislatívnym zmenám, skúsenostiam s realizáciou energetických projektov a možnostiam ich financovania.
Podujatie sa nieslo v duchu hesla Od teórie k praxi a zameralo sa na konkrétne riešenia, ktoré môžu samosprávam pomôcť reagovať na rastúce energetické výzvy. Diskusia bola najmä o energetickej sebestačnosti miest a obcí, rozvoji energetických komunít, efektívnom riadení spotreby energií, možnostiach financovania projektov či podpore elektromobility.
Osobitnú pozornosť si získala diskusia s názvom Ako premeniť projekt na realitu v roku 2026, ktorá priniesla praktické odporúčania pre samosprávy pri príprave a realizácii energetických investícií. Účastníci sa zhodli, že spolupráca samospráv, odborných organizácií a štátu bude zohrávať kľúčovú úlohu pri ďalšom rozvoji energeticky efektívnych a udržateľných riešení.
Súčasťou konferencie bol aj priestor na výmenu skúseností a nadväzovanie partnerstiev medzi zástupcami samospráv, odborníkmi a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti energetiky. Podľa organizátorov je cieľom podujatia podporiť mestá a obce pri zavádzaní riešení, ktoré prispejú k nižším prevádzkovým nákladom a vyššej energetickej odolnosti.
Program konferencie tvorili odborné prezentácie a panelové diskusie za účasti zástupcov TTSK, Správy a údržby ciest TTSK, Združenia miest a obcí Slovenska, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a Klastra energetických komunít Slovenska. Odborníci sa venovali aktuálnym legislatívnym zmenám, skúsenostiam s realizáciou energetických projektov a možnostiam ich financovania.
Podujatie sa nieslo v duchu hesla Od teórie k praxi a zameralo sa na konkrétne riešenia, ktoré môžu samosprávam pomôcť reagovať na rastúce energetické výzvy. Diskusia bola najmä o energetickej sebestačnosti miest a obcí, rozvoji energetických komunít, efektívnom riadení spotreby energií, možnostiach financovania projektov či podpore elektromobility.
Osobitnú pozornosť si získala diskusia s názvom Ako premeniť projekt na realitu v roku 2026, ktorá priniesla praktické odporúčania pre samosprávy pri príprave a realizácii energetických investícií. Účastníci sa zhodli, že spolupráca samospráv, odborných organizácií a štátu bude zohrávať kľúčovú úlohu pri ďalšom rozvoji energeticky efektívnych a udržateľných riešení.
Súčasťou konferencie bol aj priestor na výmenu skúseností a nadväzovanie partnerstiev medzi zástupcami samospráv, odborníkmi a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti energetiky. Podľa organizátorov je cieľom podujatia podporiť mestá a obce pri zavádzaní riešení, ktoré prispejú k nižším prevádzkovým nákladom a vyššej energetickej odolnosti.