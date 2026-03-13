< sekcia Ekonomika
Analytici: Konflikt na Blízkom východe môže posunúť infláciu nad 4 %
Analytik Ľubomír Koršňák očakáva, že v prípade krátko trvajúceho konfliktu rádovo v týždňoch, sa inflácia tento rok síce zdvihne, avšak rádovo len v desatinách.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Aktuálny trend spomalenia tempa rastu inflácie na februárových 3,7 % z januárových 4 % sa v ďalších mesiacoch nemusí potvrdiť. Pokiaľ bude konflikt na Blízkom východe trvať dlhší čas, prejaví sa to na raste cien pohonných látok a následne sa zdražovanie prejaví aj cenách ostatných tovarov a služieb. To by znamenalo návrat inflácie opäť k hranici 4 %, upozornili analytici.
„Z dôvodu prudkého zvýšenia cien ropy môže prísť k nárastu inflácie aj na Slovensku, a to najmä vtedy, ak by táto situácia trvala dlhšie obdobie. Nejde iba o samotné pohonné látky a ich vyššie ceny, ktoré môžu pocítiť motoristi relatívne v krátkom čase,“ uviedla analytička WOOD & Company Eva Sadovská. V závislosti od vývoja a dĺžky trvania konfliktu sa podľa nej bude odhad tohtoročnej inflácie prehodnocovať, a to zatiaľ s väčšou pravdepodobnosťou smerom nahor nad úroveň štyroch percent.
Analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák očakáva, že v prípade krátko trvajúceho konfliktu rádovo v týždňoch, sa inflácia tento rok síce zdvihne, avšak rádovo len v desatinách. „Namiesto našich pôvodných očakávaní o priemernom raste cien jemne nad 3,5 % by tak mala smerovať skôr k minuloročnej úrovni 4 %,“ uviedol analytik. „V prípade dlhotrvajúceho konfliktu (rádovo v mesiacoch) alebo zamrznutého konfliktu, ktorý by znemožnil prepravu ropy a plynu cez Hormuzský prieliv, by inflácia na Slovensku v tomto roku výraznejšie prekročila 4 % a vychýlená nahor by ostala aj počas väčšiny budúceho roka,“ dodal.
Miera inflácie po zvyšok tohto roka bude do ovplyvnená ďalším vývojom konfliktu na Blízkom východe aj podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka. Pretrvávajúci konflikt či zvýšená neistota majú podľa neho potenciál opätovne priniesť inflačnú vlnu do ekonomík po celom svete. „Rast cien v tomto roku nateraz očakávame na identickej úrovni ako v roku 2024, teda v priemere na zhruba štyroch percentách,“ dodal.
