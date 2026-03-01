< sekcia Ekonomika
Konflikt na Blízkom východe môže zvýšiť cenu ropy nad 100 USD za barel
Ak by sa Iránu podarilo narušiť prepravu cez Hormuzský prieliv, mohlo by to ovplyvniť viac ako 20 % svetových tokov ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
Autor TASR
Singapur 1. marca (TASR) - Rast cien bezpečných aktív a zvýšenie cien ropy nad 100 USD (84,71 eura) za barel (159 litrov) očakávajú analytici po pondelkovom (2. 3.) otvorení trhov v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán. Okamžitá reakcia trhov je pomerne predvídateľná, bezpečné aktíva, ako je zlato, pravdepodobne stúpnu a ceny ropy môžu takisto rásť v dôsledku obáv z narušenia dodávok, povedal analytik singapurskej banky OCBC Christopher Wong. Sektorom, ktorý v pondelok zaznamená rast, je očividne energetika, vyjadril sa Nick Ferres zo singapurskej investičnej spoločnosti Vantage Point Asset Management. Dodal, že zdražie aj zlato. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ak by sa Iránu podarilo narušiť prepravu cez Hormuzský prieliv, mohlo by to ovplyvniť viac ako 20 % svetových tokov ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG), pripomenul energetický analytik Saul Kavonic zo spoločnosti MST Marquee. To by podľa neho mohlo ceny ropy posunúť na trojciferné úrovne a ceny LNG by mohli znovu testovať rekordné maximá z roku 2022.
„Úplné dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu je nepravdepodobné. Ale aj čiastočné prerušenie tokov, najmä preto, lebo niektoré tankery sa budú regiónu vyhýbať, by mohlo viesť k narušeniu prepravy niekoľkých miliónov barelov ropy denne, čo by viedlo k zvýšeniu ceny ropy nad 100 USD,“ dodal Kavonic.
(1 EUR = 1,1805 USD)
Ak by sa Iránu podarilo narušiť prepravu cez Hormuzský prieliv, mohlo by to ovplyvniť viac ako 20 % svetových tokov ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG), pripomenul energetický analytik Saul Kavonic zo spoločnosti MST Marquee. To by podľa neho mohlo ceny ropy posunúť na trojciferné úrovne a ceny LNG by mohli znovu testovať rekordné maximá z roku 2022.
„Úplné dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu je nepravdepodobné. Ale aj čiastočné prerušenie tokov, najmä preto, lebo niektoré tankery sa budú regiónu vyhýbať, by mohlo viesť k narušeniu prepravy niekoľkých miliónov barelov ropy denne, čo by viedlo k zvýšeniu ceny ropy nad 100 USD,“ dodal Kavonic.
(1 EUR = 1,1805 USD)