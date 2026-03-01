Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Konflikt na Blízkom východe môže zvýšiť cenu ropy nad 100 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ak by sa Iránu podarilo narušiť prepravu cez Hormuzský prieliv, mohlo by to ovplyvniť viac ako 20 % svetových tokov ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).

Autor TASR
Singapur 1. marca (TASR) - Rast cien bezpečných aktív a zvýšenie cien ropy nad 100 USD (84,71 eura) za barel (159 litrov) očakávajú analytici po pondelkovom (2. 3.) otvorení trhov v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán. Okamžitá reakcia trhov je pomerne predvídateľná, bezpečné aktíva, ako je zlato, pravdepodobne stúpnu a ceny ropy môžu takisto rásť v dôsledku obáv z narušenia dodávok, povedal analytik singapurskej banky OCBC Christopher Wong. Sektorom, ktorý v pondelok zaznamená rast, je očividne energetika, vyjadril sa Nick Ferres zo singapurskej investičnej spoločnosti Vantage Point Asset Management. Dodal, že zdražie aj zlato. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ak by sa Iránu podarilo narušiť prepravu cez Hormuzský prieliv, mohlo by to ovplyvniť viac ako 20 % svetových tokov ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG), pripomenul energetický analytik Saul Kavonic zo spoločnosti MST Marquee. To by podľa neho mohlo ceny ropy posunúť na trojciferné úrovne a ceny LNG by mohli znovu testovať rekordné maximá z roku 2022.

Úplné dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu je nepravdepodobné. Ale aj čiastočné prerušenie tokov, najmä preto, lebo niektoré tankery sa budú regiónu vyhýbať, by mohlo viesť k narušeniu prepravy niekoľkých miliónov barelov ropy denne, čo by viedlo k zvýšeniu ceny ropy nad 100 USD,“ dodal Kavonic.

(1 EUR = 1,1805 USD)
