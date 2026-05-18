Konflikt na Blízkom východe môže zvýšiť počet firemných insolvencií
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Konflikt na Blízkom východe môže zvýšiť počet globálnych firemných insolvencií v rokoch 2026 a 2027 o viac než 15.000. V tomto roku by zároveň mohlo byť ohrozených 2,2 milióna pracovných miest, o 94.000 viac ako minulý rok. Vyplýva to zo správy o insolvenciách poisťovne pohľadávok Allianz Trade.
„Najviac ohrozené budú stavebníctvo, maloobchod a služby. Najvyšší počet potenciálne dotknutých pracovných miest sa očakáva v Európe, kde môže ísť až o 1,3 milióna ľudí,“ priblížil hlavný analytik Allianz Trade pre výskum insolvencií Maxime Lemerle.
Globálne insolvencie firiem by mali podľa správy v roku 2026 vzrásť o 6 %, rovnako ako v roku 2025. Išlo by tak už o piaty rok po sebe, keď počet firemných insolvencií vo svete rastie. V roku 2027 by sa mal ich počet stabilizovať, no stále zostať na vysokej úrovni. Dlhšie trvanie konfliktu na Blízkom východe by však riziká platobnej neschopnosti ešte zvýšilo.
„Pri dlhodobej a rozsiahlej eskalácii konfliktu by počet firemných insolvencií mohol narásť o 10 % v roku 2026 a o 3 % v roku 2027. V praxi by to za roky 2026 a 2027 znamenalo približne 4100 prípadov insolvencií navyše v USA a 10.500 v západnej Európe,“ uviedol Lemerle.
Nárast firemných insolvencií čaká aj Slovensko. Po náraste o 10 % v roku 2025 by mal počet firemných insolvencií rásť aj v rokoch 2026 a 2027, v oboch prípadoch o 3 %. Podobný vývoj sa očakáva aj v Česku, kde po výraznom raste o 18 % v roku 2025 prognóza počíta s ďalším nárastom o 5 % v roku 2026 a o 4 % v roku 2027.
„K neistote, ktorej dnes čelia podniky po celom svete, sa u nás pridávajú aj domáce faktory oslabujúce konkurencieschopnosť - od vysokého daňovo-odvodového zaťaženia cez dosahy konsolidácie až po rast nákladov práce. Firmám sa tak zužuje priestor na tvorbu rezerv a čoraz častejšie narážajú na problémy s úhradou faktúr v dohodnutých termínoch. V takomto prostredí môžu oneskorené úhrady rýchlo spustiť dominový efekt a prenášať sa na ďalších obchodných partnerov,“ skonštatoval Peter Mucina, riaditeľ Allianz Trade na Slovensku.
