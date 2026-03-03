< sekcia Ekonomika
Konflikt na Blízkom východe poškodzuje euro a jen
Dolárový index, ktorý meria kurz dolára voči košu mien, vzrástol o 0,25 % na 98,76 bodu, čiže na najsilnejšiu hodnotu od 22. januára.
Autor TASR
Tokio 3. marca (TASR) - Euro a jen v utorok ráno naďalej čelili tlaku, keďže rozširujúci sa konflikt na Blízkom východe upriamil pozornosť na krajiny závislé od dovozu energií a na to, ako by centrálne banky mohli reagovať na inflačné tlaky. Dolár ťažil z dopytu po bezpečných aktívach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Japonská ministerka financií Sacuki Katajamová naznačila, že intervencia na menovom trhu zostáva možnosťou na obranu jenu. Hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky Philip Lane pre Financial Times povedal, že dlhotrvajúca vojna by mohla spôsobiť výrazný rast inflácie v eurozóne pre zdraženie energií a nastať by mohol prudký pokles produkcie.
Kurz jenu voči americkej mene po pondelkovom poklese o 0,8 % v podstate stagnoval na úrovni 157,4 JPY za dolár. Euro kleslo o 0,21 % na 1,1662 USD za euro po oslabení o 1,1 % počas predchádzajúceho obchodovacieho dňa.
„Myslím si, že prvotnou impulzívnou reakciou, keď nastane konflikt, je vždy útek do bezpečia,“ povedala Serene Chenová zo spoločnosti J.P. Morgan. „V dôsledku toho vidíme rast zlata, vidíme ľudí kupovať doláre, kupovať americké štátne dlhopisy,“ dodala. Obavy, že americký Federálny rezervný systém pre vyššiu infláciu oddiali ďalšie zníženie úrokových sadzieb, dolár takisto posilnili.
