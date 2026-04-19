< sekcia Ekonomika
Konflikt na Blízkom východe vyhnal ceny pistácií na osemročné maximum
Pistácie sú známe nielen ako chuťovky, ale vo veľkej miere sú používané aj v dezertoch, zmrzline či niektorých nealkoholických nápojoch.
Autor TASR
New York 19. apríla (TASR) - Konflikt na Blízkom východe nespôsobil iba rast cien energií, ale odrazil sa aj na cenách mnohých potravinových produktov vrátane pistácií. V dôsledku vysokého dopytu a narušenia dodávok po zatvorení Hormuzského prielivu sa ich ceny zvýšili na najvyššiu úroveň za takmer osem rokov. Informovala o tom agentúra Bloomberg.
Agentúra uviedla, že ceny pistácií vzrástli v marci na 4,57 USD (3,87 eura) za libru (453,59 g). To je najvyššia cena od mája 2018. Výrazne ju ovplyvnila vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára napadnutím Iránu Izraelom a Spojenými štátmi.
Pistácie sú známe nielen ako chuťovky, ale vo veľkej miere sú používané aj v dezertoch, zmrzline či niektorých nealkoholických nápojoch. Pokles ich produkcie či exportu je preto rýchlo vidieť na potravinových trhoch. Irán je pritom druhým najväčším producentom pistácií na svete.
Už pred vojnou bol obchod s iránskymi pistáciami napätý. V roku 2025 bola totiž úroda v Iráne nižšia, než sa čakalo a súčasný konflikt podľa analytikov situáciu na trhu ešte zhoršil. Analytik zo spoločnosti Expana Markets Nick Moss pre Bloomberg povedal, že pistácie sú mimoriadne citlivé na komplikácie na Blízkom východe, keďže región je nielen významným producentom, ale aj dôležitým tranzitným uzlom.
Okrem toho sa výrazne zvýšil dopyt po tejto komodite. Spotreba pistácií vzrástla po tom, ako koncom roka 2023 vypukla mánia okolo „dubajskej čokolády,“ ktorej náplň obsahuje práve pistácie. Okrem Blízkeho východu sa dopyt po nej výrazne zvýšil v Európe a Ázii. Navyše, firmy ako Häagen-Dazs, ktorá je producentom prémiovej zmrzliny, či kaviarenský reťazec Starbucks začali do svojich produktov pridávať ako novú príchuť pistácie. Tým sa dopyt, ktorý už bol aj predtým vysoký, ešte zvýšil.
Najväčším producentom pistácií na svete sú Spojené štáty. Tie sa na celosvetovej produkcii podieľajú približne 40 %. Ani dodávky z USA však nedokážu súčasné vysoké ceny zmierniť.
Hlavným dôvodom rastu cien na osemročné maximum je však vojna v Iráne, ktorá narušila plavbu cez Hormuzský prieliv. Dva dni potom, ako USA a Izrael zaútočili na Irán, lodiarske spoločnosti zrušili nové objednávky na Blízky východ a aj trhy ako India zaznamenali problémy. Ak bude konflikt pokračovať, je pravdepodobné, že potravinárske firmy pristúpia k zvýšeniu cien, zmene receptúr alebo pistácie nahradia inými orechmi.
(1 EUR = 1,1797 USD)
