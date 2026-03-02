Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Konflikt na Blízkom východe zvýšil cenu zlata o vyše 2 %

Na snímke zlatá tehlička. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Spotová cena zlata vzrástla do 11.50 h SEČ o 2,1 % na 5390,38 USD (4566,18 eura) za troyskú uncu (31,1 g).

Londýn 2. marca (TASR) - Cena zlata vzrástla v pondelok o viac než 2 %. Investori tak reagovali na víkendový útok USA a Izraela na Irán a následné odvetné útoky zo strany Iránu. Intenzita útokov sa v pondelok ešte zvýšila, pričom v dohľadnom čase sa s ukončením bojov nepočíta. To posilnilo obavy investorov z ďalšieho rastu napätia a neistoty vo svetovej ekonomike. Ťaží z toho zlato, ktoré patrí medzi aktíva známe ako bezpečný prístav. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Sledujeme posilňovanie aktív známych ako bezpečný prístav, čo je vidieť na raste ceny zlata a zároveň na poklese cien rizikových aktív, ako sú akcie,“ povedal analytik z ActivTrades Ricardo Evangelista. Výraznejšiemu rastu ceny zlata však zabránilo posilnenie dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu amerického dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol o 0,27 %.

(1 EUR = 1,1805 USD)
.

