Konflikt na Blízkom východe zvýšil cenu zlata o vyše 2 %
Autor TASR
Londýn 2. marca (TASR) - Cena zlata vzrástla v pondelok o viac než 2 %. Investori tak reagovali na víkendový útok USA a Izraela na Irán a následné odvetné útoky zo strany Iránu. Intenzita útokov sa v pondelok ešte zvýšila, pričom v dohľadnom čase sa s ukončením bojov nepočíta. To posilnilo obavy investorov z ďalšieho rastu napätia a neistoty vo svetovej ekonomike. Ťaží z toho zlato, ktoré patrí medzi aktíva známe ako bezpečný prístav. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata vzrástla do 11.50 h SEČ o 2,1 % na 5390,38 USD (4566,18 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Svoje maximum zaznamenalo 29. januára, keď jeho cena dosiahla 5594,82 USD/unca.
„Sledujeme posilňovanie aktív známych ako bezpečný prístav, čo je vidieť na raste ceny zlata a zároveň na poklese cien rizikových aktív, ako sú akcie,“ povedal analytik z ActivTrades Ricardo Evangelista. Výraznejšiemu rastu ceny zlata však zabránilo posilnenie dolára. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu amerického dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, vzrástol o 0,27 %.
(1 EUR = 1,1805 USD)
