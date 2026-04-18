Konflikt na Blízkom východe zvýšil inflačné riziká, varuje šéfka ECB
Rada guvernérov ECB bude najbližšie rozhodovať o nastavení menovej politiky 30. apríla.
Autor TASR
Washington 18. apríla (TASR) - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová varuje pred inflačnými rizikami v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Krátkodobo to bude mať výrazný vplyv na infláciu prostredníctvom vyšších cien energií,“ uviedla Lagardová v piatok (17. 4.) na zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone. Strednodobé dôsledky budú podľa nej závisieť od intenzity a trvania konfliktu.
Vojna s Iránom zároveň zhoršuje vyhliadky ekonomiky. „Riziká pre rastové vyhliadky sú najmä v krátkodobom horizonte skôr smerom nadol.“ Konflikt na Blízkom východe zvyšuje neistotu. „Situáciu pozorne sledujeme,“ dodala Lagardová.
Ropný šok, ktorý vyvolal konflikt na Blízkom východe, spôsobil výrazné zrýchlenie inflácie v eurozóne. Jej medziročná miera v marci dosiahla 2,6 % po 1,9 % vo februári, čo je najviac od júla 2024. Tempo rastu sa tak zároveň opäť dostalo nad dvojpercentný cieľ ECB.
Na finančných trhoch vzrástli očakávania, že ECB v priebehu roka zvýši kľúčové úrokové sadzby. Lagardová už signalizovala, že ECB je pripravená v prípade potreby zasiahnuť.
Rada guvernérov ECB bude najbližšie rozhodovať o nastavení menovej politiky 30. apríla.
