Konflikt na Ukrajine bude mať negatívny vplyv na zotavovanie ekonomiky

Na archívnej snímke Kristalina Georgievová Foto: TASR/AP

Washington/Frankfurt nad Mohanom 24. februára (TASR) - Konflikt na Ukrajine bude mať negatívny vplyv na zotavovanie globálnej ekonomiky. Upozornila na to vo štvrtok generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.Aj členka predstavenstva Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová skonštatovala, žezatienil vyhliadky globálnej ekonomiky aj ekonomiky eurozóny. A práve v čase, keď sa ECB chystá stiahnuť svoje stimuly.Georgievová po invázii ruských vojsk na Ukrajinu povedala, že je "a varovala, že bojeMMF pokračuje v hodnotení ekonomického vplyvu konfliktu, aleuviedla Georgievová na sociálnej sieti.Krízový veriteľ so sídlom vo Washingtone je v procese poskytovania pomoci Ukrajine vo výške 2,2 miliardy USD (1,97 miliardy eur) v rámci úverového programu, ktorý sa má skončiť v júni. Georgievová poznamenala, že fond môže v prípade potreby poskytnúť Kyjevu ďalšiu pomoc.Konflikt už vystrelil ceny ropy na najvyššiu úroveň od roku 2014, čo ešte viac zvýšilo globálne inflačné tlaky.Očakáva sa, že Spojené štáty a Európska únia (EÚ) neskôr vo štvrtok zintenzívnia ekonomické sankcie proti Rusku. To však môže zasiahnuť aj globálnu ekonomiku, ktorá čelí dôsledkom variantu omikron nového koronavírusu.V januári MMF znížil svoju prognózu rastu globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2022 na 4,4 %, čo je o pol bodu menej ako v predchádzajúcom odhade z októbra 2021. Odôvodnil to problémami, ktoré spôsobila najnovšia vlna pandémie.Pokiaľ ide o očakávané sankcie, špekuluje sa, že Washington a Brusel by sa mohli zamerať na veľké ruské banky a odrezať ich od globálneho platobného systému SWIFT, ktorý sa používa na presun peňazí po celom svete. To by bránilo Rusku profitovať z globálneho energetického trhu, ktorý funguje prevažne v amerických dolároch.Analytici však upozornili, že Moskva sa roky pripravovala na to, aby zvládla takéto sankcie a vybudovala si zásobu hotovosti, zlata a má veľmi nízky dlh.povedala Elina Ribaková z Inštitútu pre medzinárodné financie.TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.(1 EUR = 1,1163 USD)