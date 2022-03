Konflikt na Ukrajine tlačí dolu kurz líry,dosiahol 2,5-mesačné minimum

Ankara 9. marca (TASR) - Kurz tureckej líry klesol v stredu siedmy deň po sebe, pričom oproti doláru sa dostal na najnižšiu úroveň za 2,5 mesiaca. Od útoku Ruska na Ukrajinu, teda za zhruba dva týždne, klesol jej kurz oproti doláru o viac než 5 %.



Do 10.00 h SEČ dosiahol kurz tureckej meny 14,6505 TRY/USD. V porovnaní so záverom obchodovania v utorok (8.3.) to predstavuje pokles o 1,3 % a najslabší kurz od 20. decembra, keď turecká vláda oznámila plán na ochranu vkladov v domácej mene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V prvých dvoch mesiacoch sa vláde darilo držať líru na relatívne stabilnej úrovni, najmä prostredníctvom nákladných intervencií. Útok Ruska na Ukrajinu koncom februára však zasiahol aj líru a kurz tureckej meny prekročil 14 TRY/USD.



Od konca roka 2021 klesol kurz tureckej líry približne o 10 %. V minulom roku stratila mena oproti doláru až 44 % zo svojej hodnoty, pod čo sa podpísali kroky centrálnej banky, ktorá napriek vysokej inflácii pod tlakom prezidenta neustále znižovala úrokové sadzby. Od septembra 2021 zredukovala hlavnú úrokovú sadzbu o 500 bázických bodov na 14 %.