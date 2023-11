Konflikt s Hamasom zvýšil nezamestnanosť v Izraeli takmer na 10 %

Jeruzalem 20. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Izraeli vyskočila v októbri takmer na 10 %. Poukázali na to údaje, ktoré v pondelok zverejnil izraelský štatistický úrad. Dôvodom je konflikt Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorý prinútil desaťtisíce ľudí žijúcich v blízkosti Pásma Gazy opustiť domovy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Štatistický úrad uviedol, že ak sa do úvahy započíta predpokladaná dočasná strata práce v dôsledku evakuácie obyvateľov z oblastí blízko hraníc s Gazou, miera nezamestnanosti dosiahla v Izraeli v októbri 9,6 %. Počet nezamestnaných dosiahol v októbri 428.400, zatiaľ čo v septembri bolo bez práce 163.600 ľudí. V septembri dosiahla nezamestnanosť 3,4 % a v prípade nezapočítania ľudí dotknutých situáciou v Gaze by sa pohybovala približne na rovnakej úrovni.



Po útoku Hamasu na Izrael 7. októbra bolo povolaných takmer 400.000 rezervistov a ako ukázali oficiálne údaje, zhruba 80.000 Izraelčanov muselo ísť v minulých týždňoch na neplatenú dovolenku. Miera zamestnanosti klesla v októbri na 56,5 % zo septembrovej úrovne 61,1 %.



Pôvodne nízka miera nezamestnanosti výrazne podporovala ekonomický rast Izraela, avšak terajší vysoký počet ľudí bez práce v dôsledku konfliktu pravdepodobne povedie vo 4. kvartáli k poklesu hospodárstva. Za celý rok 2023 sa potom počíta so spomalením rastu ekonomiky pod pôvodne očakávanú úroveň 2,3 %.