Konflikt v Pásme Gazy poškodil medzinárodnú leteckú dopravu

New York 11. novembra (TASR) - Od začiatku konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas klesol počet rezervácií medzinárodných letov na celom svete, osobitne v Amerike. Vyplýva to z údajov spoločnosti ForwardKeys, ktorá sa venuje analýzam v oblasti cestovného ruchu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celosvetový dopyt po cestovaní sa oslabil, odkedy palestínska islamistická skupina Hamas 7. októbra zabila 1400 ľudí v južnom Izraeli a židovský štát na to zareagoval rozsiahlymi leteckými a pozemnými útokmi na Pásmo Gazy. Tie si podľa palestínskych úradov vyžiadali viac ako 10.000 životov.



"Táto vojna je katastrofálna, srdcervúca, ľudská tragédia, ktorú všetci denne vidíme na našich televíznych obrazovkách," uviedol vo vyhlásení Olivier Ponti, viceprezident spoločnosti ForwardKeys. "To určite odradí ľudí od cestovania do tohto regiónu, ale zároveň to oslabilo dôveru spotrebiteľov v cestovanie aj inde," dodal.



Podľa údajov spoločnosti ForwardKeys za tri týždne po útoku zo 7. októbra klesol počet rezervácií medzinárodných letov na americkom kontinente o 10 % v porovnaní s počtom leteniek vydaných tri týždne pred ním. Ľudia na Blízkom východe tiež cestovali menej, pričom počet medzinárodných leteniek vydaných v tomto regióne klesol v rovnakom období o 9 %. Počet rezervácií medzinárodných leteniek do tohto regiónu sa za tri týždne po útoku znížil o 26 %.



Rezervácie medzinárodných letov klesli v priemere o 5 % vo všetkých regiónoch, čo ovplyvnilo aj celosvetové oživenie medzinárodného cestovania po pandémii koronavírusu. Rezervácie deň pred týmto útokom signalizovali, že globálna letecká doprava sa v poslednom štvrťroku obnoví na 95 % úrovne predpandemického roku 2019, ale od konca októbra sa výhľad zhoršil na 88 %, priblížil Ponti.