Konglomerát Berkshire Hathaway dosiahol za rok 2023 rekordný zisk

Omaha 25. februára (TASR) - Priemyselný a investičný konglomerát Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta vykázal za minulý rok rekordný čistý, ale aj prevádzkový zisk. Ten Buffett považuje za podstatne lepší ukazovateľ výsledkov spoločnosti. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť cez víkend zverejnila výsledky za minulý rok aj posledný kvartál a uviedla, že čistý zisk za rok 2023 dosiahol rekordných 96,2 miliardy USD (88,79 miliardy eur). Ešte dôležitejší výsledok pre ňu však predstavuje prevádzkový zisk, ktorý rovnako zaznamenal rekord, a to na úrovni 37,4 miliardy USD. Tento zisk považuje Buffett za omnoho lepší ukazovateľ, keďže čistý zisk zahrnuje aj nerealizované zisky/straty z hodnoty investícií, čo vedie k prudkým výkyvom vo výsledkoch.



Za 4. štvrťrok minulého roka predstavoval čistý zisk Berkshire Hathaway 37,57 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená rast na viac než dvojnásobok, keďže za 4. kvartál roka 2022 vykázala spoločnosť čistý zisk 18,08 miliardy USD.



Zisk z investícií a derivátov dosiahol 29,09 miliardy USD. V rovnakom období predchádzajúceho roka zaznamenala spoločnosť Berkshire Hathaway tento zisk na úrovni 11,46 miliardy USD.



Dobré výsledky vykázal konglomerát za 4. kvartál aj pri prevádzkovom zisku, čo sa odrazilo na celoročných výsledkoch. Za posledné tri mesiace minulého roka dosiahol prevádzkový zisk Berkshire Hathaway 8,48 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 6,63 miliardy USD.



Spoločnosť zároveň dodala, že za 4. kvartál spätne odkúpila svoje akcie za 2,2 miliardy USD. Za celý rok tak spätne odkúpila akcie v celkovej hodnote 9,2 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0834 USD)