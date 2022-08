Konglomerát Berkshire Hathaway sa v 2. kvartáli prepadol do straty

Omaha 7. augusta (TASR) - Americký konglomerát miliardára Warrena Buffetta Berkshire Hathaway oznámil za 2. štvrťrok prepad do straty takmer 44 miliárd USD. Dôvodom bol výrazný pokles amerických akciových trhov. Na druhej strane, Buffettom preferovaný prevádzkový zisk sa výrazne zvýšil, k čomu prispeli zaisťovne a divízia železničnej dopravy. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Spoločnosť Berkshire Hathaway cez víkend uviedla, že za obdobie apríl až koniec júna zaznamenala čistú stratu 43,76 miliardy USD (42,76 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenal koncern zisk 28,09 miliardy USD. Tento ukazovateľ však Warren Buffett nepovažuje za kľúčový, pretože zahrnuje aj nerealizované zisky či straty z hodnoty investícií, čo znamená, že pri ňom dochádza medzikvartálne k výrazným výkyvom.



Buffett viac sleduje vývoj prevádzkového zisku a ten za 2. štvrťrok vzrástol o takmer 40 %. Dosiahol 9,28 miliardy USD, zatiaľ čo za rovnaké obdobie pred rokom predstavoval 6,69 miliardy USD.



K rastu prevádzkového zisku prispeli najmä železničná divízia BNSF a zaisťovne v portfóliu Berkshire Hathaway. Ich výsledky dokázali vykompenzovať stratu v autopoisťovni Geico.



Tržby sa zvýšili o 10 %. V 2. štvrťroku tohto roka dosiahli 76,18 miliardy USD, v rovnakom kvartáli pred rokom to bolo 69,11 miliardy USD.



Spoločnosť Berkshire Hathaway zároveň spomalila proces nákupu akcií, vrátane spätného odkupovania vlastných, napriek tomu, že má stále k dispozícii dostatočnú hotovosť na tento účel. V 2. kvartáli predstavoval objem hotovosti 105,4 miliardy USD.



V 2. štvrťroku odkúpil konglomerát spätne vlastné akcie za 1 miliardu USD, zatiaľ čo v predchádzajúcom štvrťroku to bolo za 3,2 miliardy USD. Čo sa týka akcií iných firiem, v 1. štvrťroku konglomerát nakúpil akcie za 51,1 miliardy USD, v 2. kvartáli však investoval iba 6,15 miliardy USD.