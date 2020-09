Konglomerát Buffetta znížil podiel v banke Wells Fargo asi o polovicu

Omaha 6. septembra (TASR) - Konglomerát amerického miliardára Warrena Buffetta Berkshire Hathaway znížil podiel v banke Wells Fargo o takmer polovicu. Je to ďalšia redukcia podielu v inštitúcii, do ktorej Buffett začal investovať pred vyše 30 rokmi. Dôvodom sú problémy banky po sérii škandálov, ktoré ju stáli miliardy dolárov.



Spoločnosť Berkshire Hathaway v informácii pre americkú Komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC) koncom minulého týždňa uviedla, že k piatku (4. 9.) vlastnila v banke Wells Fargo 137,6 milióna akcií. To je o 100 miliónov akcií menej, než vlastnila ku koncu júna. Hodnota akcií štvrtej najväčšej banky v USA v portfóliu Berkshire Hathaway teraz dosahuje zhruba 3,4 miliardy USD (2,87 miliardy eur), pričom Buffett svojho času kontroloval v banke akcie za 32 miliárd USD.



Buffett začal s investíciami do Wells Fargo v roku 1989. Postupne však v nej podiel redukoval, keďže banke sa nedarilo zotaviť sa zo série škandálov spojených s postupom voči klientom. Jedným z najväčších bolo otváranie účtov bez vedomia klientov, za čo sa banka začiatkom roka dohodla so SEC na zaplatení pokuty vo výške 3 miliardy USD.



Spoločnosť Berkshire Hathaway vlastní podiely vo viacerých bankách, medzi nimi v Bank of America, v ktorej podiel koncom júla ešte zvýšila. V minulých dňoch konglomerát kúpil vyše 5-percentný podiel v piatich najväčších japonských obchodných spoločnostiach Itochu, Sumitomo, Marubeni, Mitsubishi a Mitsui & Co. Berkshire považuje investíciu za dlhodobú a nevylučuje, že podiel zvýši na takmer 10 %.



(1 EUR = 1,1842 USD)