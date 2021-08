Konglomerát Samsung oznámil veľké investície do expanzie po pandémii

Soul 24. augusta (TASR) - Juhokórejský konglomerát Samsung Group v nasledujúcich troch rokoch investuje 240 biliónov wonov (174,85 miliardy eur) do expanzie v oblasti polovodičov, robotiky, umelej inteligencie a biofarmaceutík v období po pandémii. Informovala o tom vo vyhlásení spoločnosť Samsung Electronics.



Investície do roku 2023 pomôžu posilniť globálne postavenie skupiny v kľúčových odvetviach, ako je výroba čipov, a zároveň jej umožnia hľadať príležitosti na rast v nových oblastiach, ako sú robotika a telekomunikácie novej generácie.



Samsung Electronics, vlajková spoločnosť konglomerátu a najväčší výrobca pamäťových čipov na svete, uviedla tiež, že skupina plánuje posilniť svoje vedúce postavenie na trhu a v oblasti technológií aj fúziami a akvizíciami. Bližšie informácie však spoločnosť neposkytla a nepovedala ani to, či najnovší plán investícií zahŕňa aj 17 miliárd USD (14,51 miliardy eur), ktoré údajne vynaložila na novú americkú továreň na čipy.



Nový plán je o 30 % väčší ako predchádzajúca trojročná stratégia spoločnosti Samsung z roku 2018. Skupina sa rozhodla zvýšiť investície, aby si udržala vedúce postavenie v oblasti technológií, zvlášť v súčasnej situácii, keď svet čelí nedostatku čipov.



"Čipový priemysel je bezpečnostným štítkom kórejskej ekonomiky. Naše agresívne investície sú stratégiou prežitia v tom zmysle, že hneď ako stratíme svoju konkurencieschopnosť, je takmer nemožné vrátiť sa späť," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Samsung Electronics.



Konkurenční výrobcovia čipov vrátane koncernov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a Intel vo veľkom investujú do rozšírenia výrobnej kapacity v dôsledku globálneho nedostatku čipov a zintenzívnenia konkurencie v pokročilom segmente čipov.



Podľa juhokórejskej komisie pre obchod má Samsung Group 59 divízií a majetok v celkovej výške 457 biliónov KRW.



(1 EUR = 1372,54 KRW; 1 EUR = 1,1718 USD)