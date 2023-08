Konglomerát Siemens zaznamenal v 3. štvrťroku pokles zisku

Mníchov 10. augusta (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens zaznamenal v 3. štvrťroku svojho finančného roka 2022/2023 pokles zisku. Uviedol pritom, že je svedkom "normalizácie dopytu", najmä v Číne. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Výrobca širokej škály priemyselných produktov, od vlakov po automatizované systémy, vykázal za tri mesiace do konca júna 2023 pokles zisku o 4 % na 2,75 miliardy eur. Analytici pritom odhadovali, že bude mať zisk 2,90 miliardy.



Čistý zisk za 3. štvrťrok dosiahol 1,44 miliardy eur po strate 1,53 miliardy eur v minulom roku. Tržby konglomerátu vzrástli o 6 % na 18,89 miliardy eur z minuloročných 17,87 miliardy eur a zaostali za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali tržby 19,27 miliardy eur. Na porovnateľnej báze sa tržby zvýšili o 10 %.



Objednávky vzrástli o 10 % na 24,24 miliardy eur vďaka výrazne vyšším objemom veľkých objednávok v oblasti mobility, zatiaľ čo príjem objednávok v digitálnom priemysle klesol o 37 %, najmä v odvetví automatizácie tovární, uviedol Siemens.



Dopyt po produktoch spoločnosti Siemens, ktoré sa používajú na automatizáciu tovární a vybavenie dopravných sietí, umožňuje nahliadnuť do zdravia globálnej ekonomiky.



Podľa generálneho riaditeľa Rolanda Buscha dopyt slabne po tom, čo si zákazníci v predchádzajúcich štvrťrokoch dopredu objednali niektoré produkty, aby sa vyhli ich nedostatku.



Celkovo však údaje z prieskumov v Európe a Číne ukazujú, že výrobná aktivita sa v uplynulých mesiacoch začala spomaľovať.



Pri pohľade do budúcnosti za celý fiškálny rok do konca septembra 2023 skupina Siemens naďalej očakáva porovnateľný rast tržieb v pásme 9 až 11 % a zisk na akciu 9,60 až 9,90 eura.