Konglomerát SoftBank sa vrátil k zisku vo 4. štvrťorku 2023/2024

Tokio 13. mája (TASR) - Japonský konglomerát SoftBank v pondelok oznámil, že vo 4. štvrťroku svojho finančného roka 2023/2024 sa dostal z červených čísiel a vrátil sa k zisku. A jeho strata za celý rok do konca marca 2024 klesla. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Konglomerát zaznamenal za tri mesiace do konca marca 2024 (4. štvrťrok) čistý zisk 328,9 miliardy jenov (1,96 miliardy eur) po strate 32 miliárd JPY v rovnakom období minulého roka.



Je to už druhý kvartál po sebe, keď skupina SoftBank vykázala zisk, pričom jej príjmy kolíšu po veľkých investíciách do technologických spoločností.



Napriek zisku celej skupiny investičná divízia Vison Fund zaznamenala vo 4. kvartáli stratu 57,5 miliardy JPY po troch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch zisku. Ale príjmy z podielu SoftBank v skupine Alibaba vo 4. kvartáli zmiernili odpisy z hodnoty súkromných spoločností v portfóliu Vision Fund.



Za celý finančný rok do 31. marca 2024 vykázal konglomerát SoftBank čistú stratu 227,6 miliardy JPY, ktorá bola nižšia než strata 970,1 miliardy JPY v predchádzajúcom roku.



Tržby za celý rok stúpli o 2,8 % na 6,76 bilióna JPY.



(1 EUR = 167,87 JPY)