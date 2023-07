Konglomerát Tata chce v Británii vyrábať batérie pre elektrické autá

Londýn 19. júla (TASR) - Indický konglomerát Tata Sons plánuje postaviť v Spojenom kráľovstve továreň na batérie pre elektrické autá v hodnote 4 miliárd libier (4,66 miliardy eur). Po spustení výroby v roku 2026 by sa tento závod mal stať jedným z najväčších producentov batériových článkov v Európe. TASR správu prevzala z AP.



Vláda uviedla, že nová továreň je najväčšou investíciou v britskom automobilovom priemysle za celé desaťročia. Povedie k vytvoreniu 4000 pracovných miest priamo v továrni a ďalších tisícov v dodávateľských reťazcoch.



Očakáva sa, že závod ročne vyrobí batériové články s kapacitou približne 40 gigawatthodín, čo je dosť na výrobu polovice batérií pre elektrické vozidlá v Spojenom kráľovstve, uviedol minister pre energetickú bezpečnosť Grant Shapps.



"Naša investícia vo výške niekoľkých miliárd libier prinesie do krajiny najmodernejšie technológie a pomôže pri prechode automobilového sektora na elektrickú mobilitu, ktorý je zakotvený v našom vlastnom podniku Jaguar Land Rover (JLR)," povedal predseda predstavenstva Tata Sons Natarajan Chandrasekaran.



Nový závod bude dodávať batérie aj iným značkám, nielen JLR.



Britská vláda údajne ponúkla značné finančné dotácie na prilákanie priemyselného giganta, aby investoval v krajine, ale predstavitelia to odmietli komentovať s tým, že ide o komerčne citlivé informácie.



Nadnárodná automobilová skupina Stellantis, ktorá vlastní britskú značku Vauxhall, americký Chrysler, taliansky Fiat, francúzsky Peugeot a ďalšie európske automobilové značky, v máji varovala, že bude mať problémy s výrobou elektrických áut v Spojenom kráľovstve pre zmeny v obchodných vzťahoch v rámci dohody o brexite. Spoločnosť uviedla, že ohrozená je výroba elektrických áut, keďže ich vývoz do Európy by vzhľadom na nové pravidlá o pôvode komponentov mohol čeliť clu vo výške 10 %. Upozornila pritom, že je nevyhnutné "posilniť konkurencieschopnosť Spojeného kráľovstva zavedením výroby batérií".



(1 EUR = 0,85838 GBP)