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Konglomerát Thyssenkrupp odkladá štart výroby zelenej ocele na 2029
Zelená oceľ je kľúčovým prvkom európskeho úsilia o dekarbonizáciu priemyslu pri zachovaní výrobnej základne.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 6. novembra (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Thyssenkrupp odkladá začiatok výroby takzvanej zelenej ocele o dva roky na rok 2029. Firma to v piatok uviedla pre agentúru AFP.
Nemecká vláda v roku 2023 prisľúbila spoločnosti Thyssenkrupp dve miliardy eur na nahradenie jednej zo štyroch konvenčných vysokých pecí v závode v Duisburgu výrobou využívajúcou vodík. Firma má na tento účel vynaložiť miliardu eur.
Začiatok výroby zelenej ocele firma odložila „z dôvodu oneskorení vo výstavbe, ktoré súvisia s inovatívnym charakterom projektu“. „Pri projekte takéhoto rozsahu nie sú úpravy v realizácii a harmonograme ničím nezvyčajným,“ uviedla pre AFP hovorkyňa spoločnosti Thyssenkrupp Steel.
Zelená oceľ je kľúčovým prvkom európskeho úsilia o dekarbonizáciu priemyslu pri zachovaní výrobnej základne. Náklady spojené s prechodom na vodík prichádzajú v čase, keď európsky oceliarsky priemysel čelí rastúcemu tlaku v dôsledku lacného dovozu z Číny, vysokých cien energií a slabého dopytu zo strany takých odberateľov, ako je napríklad automobilový priemysel.
Nemecký výrobca ocele Salzgitter, ktorý na naštartovanie výroby zelenej ocele získal od vlády 1,3 miliardy eur, plánuje jej výrobu začať v roku 2027.
Nemecká vláda v roku 2023 prisľúbila spoločnosti Thyssenkrupp dve miliardy eur na nahradenie jednej zo štyroch konvenčných vysokých pecí v závode v Duisburgu výrobou využívajúcou vodík. Firma má na tento účel vynaložiť miliardu eur.
Začiatok výroby zelenej ocele firma odložila „z dôvodu oneskorení vo výstavbe, ktoré súvisia s inovatívnym charakterom projektu“. „Pri projekte takéhoto rozsahu nie sú úpravy v realizácii a harmonograme ničím nezvyčajným,“ uviedla pre AFP hovorkyňa spoločnosti Thyssenkrupp Steel.
Zelená oceľ je kľúčovým prvkom európskeho úsilia o dekarbonizáciu priemyslu pri zachovaní výrobnej základne. Náklady spojené s prechodom na vodík prichádzajú v čase, keď európsky oceliarsky priemysel čelí rastúcemu tlaku v dôsledku lacného dovozu z Číny, vysokých cien energií a slabého dopytu zo strany takých odberateľov, ako je napríklad automobilový priemysel.
Nemecký výrobca ocele Salzgitter, ktorý na naštartovanie výroby zelenej ocele získal od vlády 1,3 miliardy eur, plánuje jej výrobu začať v roku 2027.