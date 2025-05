Konglomerát ThyssenKrupp oznámil za 2. štvrťrok čistý zisk

Essen 15. mája (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát ThyssenKrupp vo štvrtok oznámil, že v 2. štvrťroku svojho fiškálneho roka 2024/2025 zaznamenal čistý zisk po strate v predchádzajúcom roku. Potvrdil zároveň svoj výhľad na celý fiškálny rok. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



ThyssenKrupp vo štvrtok vykázal za tri mesiace do konca marca 2025 (2. štvrťrok) čistý zisk 167 miliónov eur po čistej strate 72 miliónov eur v predchádzajúcom roku. K tomuto výraznému zlepšeniu prispel najmä predaj spoločnosti Electrical Steel India.



To bolo čiastočne kompenzované odpismi vo výške približne 90 miliónov eur z hodnoty dcérskej spoločnosti Steel Europe v dôsledku náročnej ekonomickej situácie, pretrvávajúcich vysokých nákladov na energie a plánovaných investícií do dekarbonizácie podniku.



Zisk na akciu v 2. štvrťroku dosiahol 25 centov po strate 13 centov/akcia pred rokom.



Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) však klesol o 90 % na 19 miliónov eur zo 184 miliónov eur v predchádzajúcom roku. To odráža nižšie predaje a dodávky a výrazné zníženie využitia kapacít v dôsledku plánovaných odstávok na prestavbu v spoločnosti Steel Europe.



Hodnota objednávok sa v sledovanom období znížila na 8,1 miliardy eur z 8,6 miliardy eur rok predtým. Tržby skupiny klesli na 8,6 miliardy eur z 9,1 miliardy eur.



ThyssenKrupp predpokladá, že trhové prostredie zostane náročné, no v porovnaní s prvým polrokom sa zlepší. Stále však bude poznačené neistotou týkajúcou sa budúceho globálneho ekonomického rastu.



Spoločnosť potvrdila svoju prognózu na fiškálny rok do konca septembra 2025 a naďalej predpokladá návrat k zisku, ktorý by sa mal pohybovať v pásme 100 až 500 miliónov eur. Upravený EBIT sa očakáva v rozmedzí 600 miliónov až 1 miliarda eur. Tržby sa budú pohybovať medzi nárastom o 3 % a stagnáciou.