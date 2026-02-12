< sekcia Ekonomika
Konglomerát ThyssenKrupp za október až december vykázal stratu
Firma, ktorá podniká v oceliarstve, vo výrobe automobilových dielcov či ponoriek, za svoj prvý štvrťrok vykázala stratu 353 miliónov eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. februára (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát ThyssenKrupp sa počas októbra až decembra, čiže vo svojom účtovnom prvom kvartáli, prepadol do straty. Firma, ktorá podniká v oceliarstve, vo výrobe automobilových dielcov či ponoriek, za svoj prvý štvrťrok vykázala stratu 353 miliónov eur. V rovnakom období predošlého roka bola v strate 51 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Tržby konglomerátu za tri mesiace do záveru decembra klesli o 8 % na 7,2 miliardy eur. Thyssenkrupp to označil za znak „pretrvávajúceho slabého trhového prostredia“. Nemecký priemysel totiž zápasí s utlmeným dopytom na domácom trhu aj s vysokými nákladmi na energie. Jadrový zisk konglomerátu, ktorý nezahŕňa jednorazové náklady na reštrukturalizáciu v oceliarskej divízii, však v prvom kvartáli vzrástol o 10 % na 211 miliónov eur.
Spoločnosť Thyssenkrupp v minulom roku zrušila 1800 pracovných miest vo svojej automobilovej divízii a predvlani uviedla, že do roku 2030 zruší 11.000 miest vo svojej oceliarskej divízii, ktorá trpí silnou ázijskou konkurenciou. „Posilňujeme našu konkurencieschopnosť a zároveň napredujeme v transformácii skupiny,“ povedal generálny riaditeľ Miguel López.
Thyssenkrupp sa usiluje zbaviť oceliarskeho segmentu v rámci širšieho plánu rozdelenia svojich divízií na samostatné podniky v snahe zvýšiť ziskovosť. Spoločnosť uviedla, že o predaji oceliarskeho segmentu „začala dôverné rokovania s indickou firmou Jindal Steel International“.
Skupina ThyssenKrupp potvrdila svoj finančný výhľad na terajší účtovný rok a očakáva jadrový zisk v sume 500 až 900 miliónov eur, ale celkovú čistú stratu v objeme 400 až 800 miliónov eur.
