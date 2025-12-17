< sekcia Ekonomika
Konglomerát Warner Bros. Discovery odmietol ponuku Paramountu
Netflix 5. decembra šokoval odvetvie oznámením, že uzavrel dohodu o kúpe Warner Bros. za zhruba 83 miliárd dolárov (70,48 miliardy eur).
Autor TASR
New York 17. decembra (TASR) - Americký mediálny a zábavný konglomerát Warner Bros. Discovery, ktorému patrí aj televízna stanica CNN, v stredu odmietol ponuku spoločnosti Paramount na prevzatie. Konglomerát vo vyhlásení uviedol, že lepšou voľbou preň bude fúzia s firmou Netflix. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ponuka spoločnosti Paramount „opäť nerieši kľúčové obavy, ktoré sme neustále prezentovali (...) počas našej rozsiahlej komunikácie a skúmania ich šiestich predchádzajúcich návrhov,“ uviedla firma Warner Bros. Discovery. „Sme presvedčení, že naša fúzia s Netflixom predstavuje pre našich akcionárov vyššiu a istejšiu hodnotu,“ dodala.
Netflix 5. decembra šokoval odvetvie oznámením, že uzavrel dohodu o kúpe Warner Bros. za zhruba 83 miliárd dolárov (70,48 miliardy eur). Ide o najväčšiu konsolidačnú dohodu v mediálnom a zábavnom priemysle v tomto desaťročí. O tri dni neskôr spoločnosť Paramount predložila ponuku na kúpu Warner Bros. za 108,4 miliardy dolárov (92,05 miliardy eur) v hotovosti. Generálnym riaditeľom Paramountu je David Ellison, syn Larryho Ellisona, ktorý je spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten minulý týždeň povedal, že chce zabezpečiť, aby CNN v rámci predaja Warner Bros. Discovery získala nového vlastníka.
(1 EUR = 1,1776 USD)
