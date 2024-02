Kongo začalo s vývozom skvapalneného zemného plynu

Miláno 27. februára (TASR) - Africký štát Kongo sa v utorok stal ďalším vývozcom skvapalneného zemného plynu (LNG) rok po tom, čo talianska energetická spoločnosť ENI spustila projekt výroby LNG v Kongu s miestnymi partnermi. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Prvá nákladná loď naložená skvapalneným zemným plynom zamieri v najbližších dňoch do talianskeho závodu na opätovné splyňovanie v toskánskom meste Piombino, uviedla ENI vo vyhlásení.



"S prvým nákladom vstupuje Konžská republika do skupiny krajín vyvážajúcich LNG, čím sa otvárajú príležitosti pre jej hospodársky rast a zároveň prispieva ku globálnej energetickej rovnováhe," uviedla ENI.



ENI a jej partneri zdieľajú pracovné sily, know-how a technológie, ktoré "zabezpečujú krajine dodatočné príjmy a zároveň prispievajú k energetickej bezpečnosti Európy," vyhlásil generálny riaditeľ Claudio Descalzi.



Projekt bude mať ročnú kapacitu 4,5 miliardy metrov kubických (m3) plynu, ktorý sa používa na vykurovanie domácností a podnikov.



Európa hľadá nové zdroje energie, odkedy sa rozhodla zredukovať ruské dodávky po rozsiahlej invázii na Ukrajinu pred dvoma rokmi. Predaj ruského plynu v zahraničí klesol od invázie o 40 %, uvádza think tank ISPI.