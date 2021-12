Kongres USA schválil zvýšenie dlhového stropu

Washington 15. decembra (TASR) - Americký Kongres schválil zvýšenie dlhového stropu a zabránil tak hroziacej platobnej neschopnosti USA. Po súhlase v Senáte odhlasovala zvýšenie limitu na federálny dlh aj Snemovňa reprezentantov.



Kongres zvýšil dlhový strop o 2,5 bilióna na 31,4 bilióna USD (27,77 bilióna eur). Schválenie tak ukončilo mesiace trvajúce spory medzi republikánmi a demokratmi.



Senát odsúhlasil zvýšenie dlhového limitu v utorok (14. 12.) v pomere hlasov 50 ku 49, pričom za hlasovali výlučne demokrati. Umožnila to dohoda medzi lídrom demokratov v Senáte Chuckom Schumerom a šéfom republikánov v Senáte Mitchom McConnellom, na základe ktorej sa v tomto prípade mohol dlhový strop zvýšiť jednoduchou väčšinou. Demokrati, ktorí majú v Senáte 50 kresiel, tak mohli zvýšiť dlhový limit sami. Za bežných okolností by muselo za hlasovať 60 senátorov.



V Snemovni reprezentantov potom zvýšenie dlhového stropu prešlo v pomere hlasov 221 ku 209. Podľa Schumera zvýšenie umožní financovanie vládnych aktivít až do roku 2023. Dohoda tak pokryje aj obdobie pred voľbami do Kongresu, ktoré sa uskutočnia 8. novembra 2022.



(1 EUR = 1,1309 USD)