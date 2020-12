Kongresmani navrhli balík pomoci za vyše 900 miliárd USD

Washington 1. decembra (TASR) - Americké letecké spoločnosti by mali získať približne 17 miliárd USD (14,2 miliardy eur) v rámci nového plánu na podporu ekonomiky poškodenej pandémiou nového koronavírusu za viac než 900 miliárd USD. Ten v utorok predstavila skupina republikánskych a demokratických kongresmanov.



Podpora pre aerolínie, ktoré po ukončení prvého programu na udržanie pracovných miest pristúpili k prepúšťaniu, bude rovnako ako celkový balík v hodnote 908 miliárd USD platiť najbližšie štyri mesiace. To znamená do konca marca. Okrem aerolínií by finančnú pomoc mali získať aj ďalšie spoločnosti v oblasti dopravy, či malé podniky v reštauračných a hotelových službách. Časť financií je určená na podporu v nezamestnanosti a na priamu pomoc pre štáty a lokálne vlády.



Sektor dopravy by mal získať pomoc v objeme 45 miliárd USD. Okrem 17 miliárd USD pre letecké spoločnosti by peniaze mali smerovať aj do podpory letísk, autobusovej dopravy, či pre železničnú spoločnosť Amtrack.



Aerolínie už niekoľkokrát vyzvali Kongres, aby schválil ďalší balík podpory, keďže letecká doprava sa v najbližšom období nemá šancu zotaviť. American Airlines a United Airlines prepustili v októbri viac než 32.000 ľudí po tom, ako predchádzajúci program na udržanie pracovných miest v hodnote 25 miliárd USD vypršal. Aerolínie vtedy žiadali, aby ďalší program podpory bol opätovne na úrovni 25 miliárd USD.