Konica Minolta sa stala Global Managed Partnerom spoločnosti Microsoft

Bratislava 27. mája (OTS) - Konica Minolta posilňuje svoje partnerstvo s firmou - Microsoft. Nový status Global Managed Partner pomôže spoločnosti s efektívnejším rozvojom spoločne vyvíjaných oborových riešení a služieb a s dosiahnutím globálnych strategických cieľov. Konkrétne sa chce Konica Minolta viac zamerať na poskytovanie cloudových IT služieb a riešení pre digitálne pracovisko malých a stredne veľkých podnikov vo väčšine krajín kde pôsobí. Spoločnosť Konica Minolta so sídlom v Tokiu má svoje pobočky v 50 krajinách sveta, kde zamestnáva takmer 44 000 ľudí.



V posledných rokoch spoločnosť Konica Minolta stabilne posilňuje svoju pozíciu špecialistu na IT jednak svojim organickým rastom, tak strategickými akvizíciami. Medzi hlavné ciele týchto fúzií a akvizícií patrí najmä rozširovanie služieb s využitím riešení spoločnosti Microsoft.



„Microsoft je pre nás stále dôležitejším spojencom,“ konštatuje Hajime Takei, Senior Executive Officer a prezident divízie Digital Workplace Business Headquarters spoločnosti Konica Minolta, Inc. „Našim cieľom bolo vždy spojiť to najlepšie z oboch svetov. Chceme na trhu ponúknuť špičkovú odbornosť kombinujúcu znalosť nášho odboru – korene sú v oblasti tlače, ktorou sa zaoberáme už niekoľko desaťročí - s technológiami Microsoftu. Označenie Global Managed Partner je nespochybniteľným dokladom nášho dlhodobého vzťahu a výnimočnej práce, ktorú naše spojené tímy vykonávajú pre klientov po celom svete,“ približuje H. Takei ambície spoločnosti Konica Minolta.



„Z partnerstva so spoločnosťou Konica Minolta na globálnej úrovni sme nadšení. Umožní nám podieľať sa na ich raste v oblasti IT a ich zákazníkom sprístupní viac príležitostí v oblasti digitálnej transformácie,“ oceňuje uzavreté partnerstvo Casey McGee, viceprezident Microsoftu pre ISV Sales a dodáva: „Riešenie Microsoft Cloud má jedinečnú pozíciu na to, aby dokázalo poskytovať širokú škálu služieb a produktov, ktoré sú špičkou vo svojom obore a podporiť vývoj diferencovaných riešení spoločnosti Konica Minolta pre digitálne pracovisko.“



Od roku 2014, kedy Konica Minolta vstúpila na trh informačného managementu, ponúka svojim zákazníkom riešenia Microsoft SharePoint. Neskôr pridala i produkty založené na platformách Microsoft Dynamics 365 a Microsoft 365 (predtým Office 365) a taktiež zákazkový vývoj pre Microsoft Azure. V oblasti informačného managementu sa Konica Minolta najskôr sústredila na trhy v Európe a Severnej Amerike. So ziskom nového označenia Global Managed Partner však nedávno pridala aj ázijsko-pacifický región. Riešenie uľahčujúce transformáciu podnikania dnes zákazníkom po celom svete pomáha zavádzať viac ako 300 certifikovaných zamestnancov spoločnosti Konica Minolta.



Kombinácia skúsenosti spoločnosti Konica Minolta, jej veľkého porozumenia zákazníkom a inteligentných služieb spoločnosti Microsoft poskytuje výraznú výhodu, predovšetkým pre malé a stredné podniky. Práve pre infraštruktúru, ktorú firmy tejto veľkosti obvykle využívajú, sú aplikácie vytvorené na platformách Microsoft vhodné. Okrem toho však Konica Minolta vyvinula aj radu vlastných aplikácií, riešení a služieb založených na cloudových službách Microsoftu, ktoré sú určené pre širokú škálu zákazníckych potrieb v sektore malých a stredných podnikov.



„Spojenie so spoločnosťou Microsoft nám umožňuje naše kľúčové kompetencie a dôveryhodné vzťahy so zákazníkmi skombinovať s tou najlepšie zabezpečenou a škálovateľnou cloudovou technológiou a vďaka tomu flexibilne budovať efektívne riešenia pre našich zákazníkov,“ vysvetľuje Hajime Takei zo spoločnosti Konica Minolta. „Vďaka využitiu aplikácií Microsoft môžeme malým a stredným podnikom ponúknuť systémy a funkcie, ktoré boli predtým dostupné iba pre väčšie firmy. Prostredníctvom tejto globálnej spolupráce budeme schopní poskytnúť našim zákazníkom ešte väčšiu príležitosť k urýchleniu inovácií a pomôcť im tak k ďalším úspechom,“ dodáva H. Takei.



Dnes pokrývajú tieto individuálne budované služby širokú škálu funkcií na poli digitálne spracovaného obsahu a digitálneho spracovania. Medzi príklady nájdeme riešenia orientované na cieľovú skupinu ako „Automotive CRM“ pre predajcov automobilov, „for.RealEstate“ pre realitné agentúry, alebo „for.CARE“ pre zákazníkov z oblasti sociálnych služieb a verejnej správy. Tieto riešenia na mieru je možné bez problémov integrovať do aktuálnych systémov.



„Technológie spoločnosti Microsoft využíva viac ako 90 % našich zákazníkov. Môžeme preto zaručiť, že naše aplikácie založené na platformách Microsoftu ideálne zapadnú do infraštruktúry, ktorá sa u našich zákazníkov zo sektoru malých a stredne veľkých podnikov najčastejšie vyskytuje,“ konštatuje Jaromír Šponar, ITS Business Development Manager Microsoft MVP, Konica Minolta Business Solution Europe.



Zisk statusu Microsoft Global Managed Partner pozitívne ovplyvní taktiež ponuku služieb Konica Minolta na slovenskom trhu. „Naši zákazníci už nebudú viazaní iba na produkty a služby ponúkané v rámci Konica Minolta Slovakia. Teraz budú môcť používať kompletné globálne portfólio skupiny, ktoré sa týmto stáva jednotnejším,“ dodáva J. Šponar s tým, že pre slovenské zastúpenie Konica Minolta to znamená ďalšie posilnenie pozície poskytovateľa IT služieb na tuzemskom trhu a rozvoj portfólia produktov predovšetkým v súvislosti s tzv. konceptom „kancelárie budúcnosti.“