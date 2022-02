Koniec energetickej krízy v Európe sa vzďaľuje, varujú firmy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 27. februára (TASR) - Najväčšie priemyselné firmy v Európe sa spoliehali na to, že jar im pomôže znížiť prudko rastúce náklady na energie. Ich nádeje sa však tento týždeň rozplynuli, keď na Ukrajinu vtrhli ruské tanky.Huty a chemické továrne v celej Európe už mali problémy predtým, ako invázia vyvolala ďalší skok v cenách plynu a elektriny. Čoraz viac spoločností vrátane najväčšieho európskeho výrobcu chemikálií BASF teraz varuje, že koniec energetickej krízy sa vzďaľuje.povedal Martin Brudermüller, generálny riaditeľ BASF. Koncern BASF už vo 4. štvrťroku 2021 zaknihoval stratu 800 miliónov eur v dôsledku rastúcich cien plynu. Situácia sa môže zhoršiť, ak USA a Európa rozšíria sankcie voči Rusku, ktoré dodáva viac ako 40 % zemného plynu do Európskej únie (EÚ).upozorni Brudermüller.Podobné problémy má energeticky náročný kovospracujúci priemysel. Aluminium Dunkerque Industries France, najväčšia európska huta na výrobu hliníka, plánovala zvýšiť obmedzenú výrobu po tom, ako jej francúzska vláda pomohla zmierniť rast cien energií. Ale ich ďalšie zdraženie po ruskej invázii na Ukrajinu tento plán zmrazilo, uviedol predstaviteľ odborov.Nemecká spoločnosť Trimet Aluminium medzitým uviedla, že výroba kovov nie je pri súčasných cenách energií ekonomická.Gigantický výrobca stavebných materiálov HeidelbergCement vo štvrtok (24. 2.) varoval, že jeho zisky pravdepodobne tvrdo zasiahnu rastúce náklady na energie.Európske ceny energií už vlani na jeseň prudko vzrástli, čo priviedlo menšie firmy na celom kontinente k bankrotu a prinútilo ostatné dočasne obmedziť výrobu v nerentabilných továrňach. Väčšie priemyselné firmy na kontinente zvyčajne nakupujú energiu v mesačných tranžiach, čo je stratégia, ktorá im spočiatku umožnila absorbovať cenové šoky a postupne ich odovzdávať spotrebiteľom.Ceny plynu sú od ruskej invázie veľmi nestabilné. Referenčné mesačné kontrakty vo štvrtok vzrástli o 60 % na 143 eur za megawatthodinu a následne v piatok (25. 2.) klesli späť približne na 90 eur za megawatthodinu.Očakáva sa, že vplyv sankcií, rozhodnutie Nemecka zastaviť plynovod Nord Stream 2 a neistota v súvislosti s dodávkami ruského plynu, ktoré prúdia cez Ukrajinu, udržia v nasledujúcich mesiacoch jeho ceny zvýšené.uviedli analytici spoločnosti Rystad Energy v poznámke.Analytici Goldman Sachs zase upozornili, že dlhodobé zvyšovanie cien prinúti niektorých výrobcov zmenšiť produkciu alebo zatvoriť továrne.Firmy žiadajú vlády o pomoc. Francúzsko už pristúpilo k zníženiu nákladov na plyn pre spotrebiteľov a premiér Jean Castex zmrazil tarify za plyn v novembri do konca roku 2022, pričom vláda sa zaviazala kompenzovať dodávateľov pôžičkami, kým ceny neklesnú. Taliansko znížilo dane zo spotreby plynu.Nemecko, ktoré dováža viac ako polovicu zemného plynu z Ruska a má najvyššie priemyselné ceny elektriny v EÚ, ešte musí rozhodnúť, aké opatrenia prijme.Hovorca nemeckého združenia chemického priemyslu VCI uviedol, že energeticky náročné spoločnosti so znepokojením sledujú vývoj na Ukrajine a opätovne vyzývajú na zníženie daní za plyn a elektrinu na najnižšie možné minimum v súlade s európskymi pravidlami.TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.