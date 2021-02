Hotovostný schodok štátneho rozpočtu bol 187,8 mil. eur

Bratislava 1. februára (TASR) – Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára tohto roka hotovostný schodok na úrovni 187,8 milióna eur. Medziročne sa tak prehĺbil, keďže vlani v rovnakom období bol schodok vo výške 94,8 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených Ministerstvom financií (MF) SR.



Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu januára 2021 medziročne nižšie o 154,3 milióna eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne znížili o 61,3 milióna eur.



Daňové príjmy celkovo dosiahli výšku 946,8 milióna eur, pričom medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 142,4 milióna eur. Najvýznamnejší objem tradične dosiahla daň z pridanej hodnoty, a to na úrovni takmer 650,4 milióna eur. Právnické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 121,4 milióna eur. Spotrebné dane celkovo dosiahli 172,5 milióna eur, z toho spotrebná daň z minerálnych olejov predstavovala 96,6 milióna eur a spotrebná daň z tabakových výrobkov 44,1 milióna eur. Daň vyberaná zrážkou dosiahla 63,7 milióna eur a ostatné dane sa vybrali na úrovni 14,5 milióna eur. Fyzické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 295,3 milióna eur, ale keďže územnej samospráve bolo poukázaných 371 miliónov eur, zaznamenal štátny rozpočet -75,7 milióna eur.



Príjmy z rozpočtu EÚ celkovo dosiahli 1,2 milióna eur, a to prostredníctvom kapitoly Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend neboli realizované. Ostatné príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 54,6 milióna eur, z toho iné nedaňové príjmy tvorili 25,4 milióna eur a administratívne poplatky a iné poplatky a platby tvorili 28,2 milióna eur.



Výdavky na obsluhu štátneho dlhu sa čerpali na úrovni takmer 127 miliónov eur. Medziročne tak klesli o 32,9 milióna eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k čerpaniu na úrovni 12,3 milióna eur, s čím súvisí spolufinancovanie na úrovni 1,9 milióna eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala objem 101,3 milióna eur, čo je medziročne zníženie o 35,2 milióna eur. Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu boli čerpané na úrovni 947,9 milióna eur a medziročne sa tak zvýšili o 40,3 milióna eur. Za mesiac január nebol poskytnutý transfer Sociálnej poisťovni.