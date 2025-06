Koniec podpory aj zabezpečenia Windows 10?

Bratislava 26. júna (OTS) - S blížiacim sa ukončením podpory kľúčových produktov Microsoftu, ako je Windows 10, hľadajú európske firmy a inštitúcie alternatívy k tradičným aktualizačným cyklom. IT manažéri stále častejšie volia chytrejšie a úspornejšie riešenia. Jedným z nich je technológia mikroopráv 0patch, ktorá mení spôsob ochrany staršieho softwaru aj po ukončení jeho oficiálnej podpory.Microsoft ukončí podporu systému Windows 10 presne 14. októbra 2025, čo ovplyvní milióny používateľov. Odhady hovoria o 240 miliónoch zariadení, ktoré nespĺňajú požiadavky na bezplatný upgrade na Windows 11. Mnohé podniky, školy a verejné inštitúcie tak zostanú s funkčným, no „zastaralým“ hardvérom. Jeho plošná výmena je nielen finančne náročná, ale aj neekologická. IT manažéri preto hľadajú spôsoby, ako predĺžiť životnosť existujúcej infraštruktúry, a zároveň zachovať bezpečnosť a súlad s predpismi.Technológia 0patch, vyvinutá slovinskou firmou ACROS Security, ponúka mikroopravy aplikované v reálnom čase. Tie cielene odstraňujú zraniteľnosti bez nutnosti reštartovať systém, prerušiť prácu alebo vykonať rozsiahle aktualizácie. Na rozdiel od tradičného „zaplátavania“, ktoré často kombinuje bezpečnostné opravy s funkčnými zmenami, 0patch poskytuje iba nevyhnutné úpravy. Tým zabezpečuje plynulú prevádzku a minimalizuje riziká. Táto technológia je všestranná a podporuje široké portfólio produktov Microsoftu, vrátane Windows 10, 11, Windows Servera a starších verzií Microsoft Office.Pre organizácie, ktoré sú závislé napríklad na systéme Windows 10, sú alternatívy ako rozšírené bezpečnostné aktualizácie (ESU) od Microsoftu často cenovo nedostupné. Forscope, najväčší softvérový broker v strednej a východnej Európe, preto ponúka licencie Windows s úsporou až 80 % v porovnaní so štandardnými cenami, a to vďaka licenčným modelom šitým na mieru. „uviedol Mateusz Drozdowski, Head of Licensing Solutions vo Forscope.Partnerstvo medzi 0patch a Forscope kombinuje oficiálne licencovaný softvér s mikroopravami, čím ponúka legitímny a nákladovo efektívny spôsob, ako zaistiť bezpečnosť softvéru po ukončení podpory, bez nutnosti zložitých či finančne náročných aktualizácií. Analýza spoločnosti Forscope ukázala, že hybridné licenčné stratégie vedú k 42% zníženiu nákladov na licencovanie počas piatich rokov, 35% zlepšeniu využitia softvéru a 28% zníženiu administratívnych nákladov.Ekonomický argument je silný: strategické využívanie lokálnych riešení môže priniesť úsporu až 40 % oproti čisto cloudovým službám. V digitalizovanej Európe, kde má podľa štatistík Eurostat z roku 2024 prístup na internet 94 % domácností, rastie dopyt po bezpečných a dostupných riešeniach. Hybridný prístup, podporovaný 0patch a Forscope, sa tak stáva atraktívnou voľbou pre organizácie čeliacim rozpočtovým obmedzeniam. „“ dodáva Mateusz Drozdowski.