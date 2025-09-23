< sekcia Ekonomika
Koniec Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 sa blíži
Okrem administratívy sa musia prijímatelia pripraviť aj na možnosť návštevy kontrolórov.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje prijímateľov finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 - 2022, ktorého implementácia sa končí 31. decembra 2025, na blížiace sa termíny podávania záverečných žiadostí o platbu. Okrem administratívy sa musia prijímatelia pripraviť aj na možnosť návštevy kontrolórov.
„Aby sme do konca roka 2025 mohli úspešne vyčerpať čo najviac finančných prostriedkov z končiaceho sa Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022, musia o ne prijímatelia požiadať. Bez predloženia žiadosti o platbu v termíne nebude možné vyplatiť finančné prostriedky. Termíny podania záverečných žiadostí o platbu sa nebudú za žiadnych okolností predlžovať,“ upozornil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
Do konca septembra očakáva PPA záverečné žiadosti o platbu od prijímateľov, ktorým bol tento termín agentúrou schválený vo výzvach 51/PRV/2021, 52/PRV/2022, 53/PRV/2022, 54/PRV/2022, 59/PRV/2022, 60/PRV/2022, 62/PRV/2022, 63/PRV/2022, 64/PRV/2022, 65/PRV/2022 a 72/PRV/2022.
Pri výzve 70/PRV/2022 je tento termín 15. októbra 2025 a pri výzvach 73/PRV/2022 a 75/PRV/2022 je posledným dátumom na predloženie žiadostí o platbu 30. október 2025.
Posledným termínom na podanie záverečnej žiadosti o platbu v programe LEADER, teda podpory pre miestne akčné skupiny (MAS), zabezpečujúce rozvoj regiónov, je 31. október 2025.
„Okrem administrovania samotných žiadostí o platbu nás čakajú ešte stovky kontrol priamo na mieste u prijímateľov. Iba vďaka pripravenosti prijímateľov prispejeme k rýchlejšiemu vyplateniu finančných prostriedkov,“ uzavrel Čepko.
PPA odporúča prijímateľom mať pri kontrole na mieste pripravené všetky doklady a podklady, ktoré boli vyžiadané, zabezpečiť prítomnosť oprávnenej osoby a ľahkú prístupnosť predmetu projektu.
