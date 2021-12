Koniec roka sa blíži, dôležité platby posielajte v predstihu

Bratislava 23. decembra (TASR) - Koniec roka sa blíži, dôležité platby treba posielať v predstihu. Aj keď banky fungujú aj na Silvestra, netreba si nechávať finančné záležitosti na poslednú chvíľu. Pri niektorých platbách je dôležité postrážiť si termíny, ich premeškanie sa nemusí vyplatiť.



"Napríklad na získanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu či daňovej úľavy pri dôchodkovom sporení je potrebné, aby boli peniaze pripísané na účet príslušnej inštitúcie ešte v tomto roku," uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Klientom odporúča, aby si takéto platby nenechávali na poslednú chvíľu, ale zrealizovali ich vopred.



Zatiaľ čo transakcie v rámci jednej banky sa realizujú v ten istý deň, pri prevode do inej banky v rámci krajín SEPA musia klienti zatiaľ, kým vo februári 2022 neprídu instantné platby, počítať s jedným dňom navyše. Keďže koniec roka pripadá na piatok, posledným dňom, keď môžu klienti poslať platbu tak, aby bola pripísaná v inej banke v rámci krajín SEPA do konca roka, je štvrtok 30. decembra. "Výnimkou sú urgentné prevody, ktoré prejdú do inej banky v ten istý deň a je možné ich zadať ešte aj na Silvestra. Oproti štandardnému prevodu sú však drahšie," vysvetlila Cesnaková.



Ak stanovené termíny klienti nestíhajú, môže byť riešením priamy vklad hotovosti na účet príjemcu v jeho banke. "Vklady hotovosti sú na účet pripísané bezprostredne po ich realizácii v pobočke," pokračovala Cesnaková. Ak si niekto potrebuje vložiť peniaze na svoj vlastný účet, môže využiť aj bankomaty s funkciou vkladu, tzv. vkladomaty.