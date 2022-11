Scholz: Koniec vojny na Ukrajine spôsobí oživenie globálnej ekonomiky

Nusa Dua 15. novembra (TASR) - Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť oživenie globálnej ekonomiky, je ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine. Vyhlásil to v utorok nemecký kancelár Olaf Scholz na zasadnutí lídrov skupiny G20. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



"Predovšetkým by som chcel ešte raz veľmi jasne povedať, že najefektívnejším spôsobom, ako dosiahnuť oživenie svetovej ekonomiky, je ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine," povedal Scholz na stretnutí na Bali.



Generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu Kristalina Georgievová zase na tomto podujatí v utorok vyzvala lídrov G20, aby nedovolili protekcionizmu zapustiť korene v obchode. Varovala, že fragmentácia svetovej ekonomiky na geopolitické bloky by výrazne poškodila hospodársky rast.



Georgievová uviedla, že 345 miliónov ľudí na svete teraz trpí potravinovou krízou v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine, vysokej inflácie a klimatických katastrof. Krajiny G20 by tak mali "umožniť obchodu, aby si robil svoju prácu".



Odstránenie prekážok v obchode, najmä v prípade potravín a hnojív, môže totiž podľa nej pomôcť zmierniť utrpenie stoviek miliónov ľudí.



Georgievová už dlho varuje pred fragmentáciou svetovej ekonomiky na bloky vedené Spojenými štátmi a ich západnými spojencami na jednej strane a Čínou a inými štátom riadenými ekonomikami na strane druhej. Podľa nej to povedie k odlišným technologickým a regulačným štandardom a ku zvýšeniu protekcionizmu v obchode.



MMF vypočítal, že takto rozdelený svet by ročne stratil najmenej 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). "A náklady by boli oveľa vyššie - dvakrát alebo viac - pre otvorené ekonomiky, ktoré sú závislé od medzinárodnej spolupráce," vyhlásila. Stále je však čas vyhnúť sa tejto situácii a "zabrániť prechodu do sveta, ktorý bude chudobnejší a menej bezpečný," dodala.



Georgievová zopakovala tiež svoju výzvu skupine G20, aby urýchlila úsilie o odpustenie dlhu chudobnejším krajinám, ktoré tvrdo zasiahlo ochorenie COIVD-19, vojna na Ukrajine a vysoká inflácia. Tieto faktory v prípade 25 % rozvíjajúcich sa trhových ekonomík a 60 % krajín s nízkymi príjmami ničia ich schopnosť vyrovnať sa s potravinovou a energetickou neistotou, poznamenala.