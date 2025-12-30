Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Konjunktúra predaja elektrických áut v Číne stratila dych

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Odbyt klesá a analytici upozorňujú, že pravdepodobne bude pokračovať tvrdá cenová vojna.

Autor TASR
Peking 30. decembra (TASR) - Boom elektromobilov v Číne v závere roka stratil dych, odbyt klesá a analytici upozorňujú, že pravdepodobne bude pokračovať tvrdá cenová vojna. Podľa údajov Čínskeho združenia výrobcov osobných automobilov (CPCA) počas januára až novembra medziročne klesol nielen odbyt Tesly (-7,4 %), ale pokles zaznamenala aj čínska automobilka BYD (-5,1 %), ktorá je lídrom trhu. V novembri sa predaj áut spoločnosti BYD medziročne oslabil ešte výraznejšie, a to o 26,5 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.

Koncentrácia produkcie elektromobilov sa prudko zvýšila. Desiatim najväčším výrobcom teraz patrí približne 95 % čínskeho trhu vozidiel na nové zdroje energie (NEV). Je to prudký rast z úrovne približne 60 % až 70 % len pred dvoma alebo tromi rokmi, uviedol Siao Feng zo spoločnosti Citic CLSA. „Myslím si, že nastane ďalšia konsolidácia odvetvia,“ dodal.

Cenová vojna bude pokračovať „ešte roky“ a zmeny čínskej politiky na automobilovom trhu pravdepodobne tiež negatívne ovplyvnia rast v budúcom roku, predpokladá Paul Gong zo spoločnosti UBS. Peking sa totiž chystá znížiť dotácie, povedal Gong. UBS preto predpovedá, že tempo rastu predaja elektromobilov v Číne sa z tohtoročných približne 20 % zníži v budúcom roku na zhruba polovicu.
.

