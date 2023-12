Konkurencia supermarketov v Británii brzdí rast cien vianočnej večere

Londýn 9. decembra (TASR) - Tvrdá konkurencia supermarketov v Spojenom kráľovstve pomáha držať na uzde zvyšovanie cien tradičných vianočných potravín. Rast cien slávnostnej večere je tak výrazne miernejší ako celková medziročná inflácia. Niektoré položky sú dokonca lacnejšie ako v roku 2022. TASR o tom informuje na základe článku v denníku Guardian.



Podľa prieskumu spoločnosti Kantar náklady na tradičnú vianočnú večeru pre štyroch sa tento rok zvýšili o 1,3 % na 31,71 libry (37 eur). Rast nákladov na sviatočnú rodinnú rodinnú hostinu je tak hlboko pod tempom rastu potravín ako celku v novembri na úrovni 9,1 % (a 9,7 % v októbri).



Maloobchodníci totiž pretláčajú viac vlastné značky a investovali do propagačných akcií, aby prilákali ľudí, pričom niektoré základné potraviny, ako napríklad ružičkový kel, sú teraz o 4,3 % lacnejšie ako pred rokom. Celkovo dosiahli výdavky na propagáciu minulý mesiac najvyššiu úroveň za viac ako dva roky a predstavovali až 28 % z tržieb.



Množstvo peňazí na špeciálne ponuky zvyčajne v období pred Vianocami prudko stúpa, ale tento rok je to ešte výraznejšie, skonštatoval Fraser McKevitt, vedúci oddelenia maloobchodu a spotrebiteľov v spoločnosti Kantar. Tohoročné výdavky sú výrazne nad úrovňami z roku 2022, pričom zákazníci v novembri v porovnaní s vlaňajším ušetrili až 180 miliónov GBP.



Maloobchodníci robia, čo je v ich silách, aby udržali nízke ceny a prilákali zákazníkov. Cena vianočného pudingu napríklad klesla o 2,4 % a šumivého vína o 5,9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. To pomohlo domácnostiam kompenzovať rastúce náklady na iné sviatočné položky, ako je morka, ktorá zdražela o 3,1 %, a brusnicová omáčka (26,5 %).



Napriek tomu sa očakáva, že inflácia prispeje k rekordne vysokým výdavkom tento december, keďže spotrebitelia na sviatky zvyčajne kupujú o 10 % viac položiek ako zvyčajne.



Kantar predpovedá, že celkové výdavky domácností na potraviny v Británii prvýkrát v histórii prekročia 13 miliárd GBP, pričom piatok 22. decembra bude pravdepodobne najrušnejším dňom v obchodoch, pretože ľudia sa budú snažiť zabezpečiť všetko, čo potrebujú na sviatočné jedlo.



Kantar uviedol, že nemecký diskontný reťazec Lidl bol opäť najrýchlejšie rastúcim maloobchodníkom s potravinami. Jeho predaj vzrástol za 12 týždňov do 26. novembra o 14,2 %, čo mu zabezpečilo rekordný podiel na britskom trhu vo výške 7,8 %.



(1 EUR = 0,8569 GBP)