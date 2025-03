Konsolidácia by mala byť podľa premiéra vo výške až 2,4 miliardy eur

Bratislava 9. marca (TASR) - Slovensko bude musieť konsolidovať verejné financie v budúcom roku až vo výške 2,3 - 2,4 miliardy eur, pričom pôvodne to malo byť iba 600 - 800 miliónov eur. Možnosťami, ako deficit v štátnom rozpočte znížiť, je audit potrebného počtu úradníkov štátnej a verejnej správy, ale tiež adresná energopomoc či investície. V nedeľnej relácii televízie TA3 V politike to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).



Premiér naznačil, že vláda by sa mala v rámci konsolidácie zaoberať parametrom optimálneho počtu úradníkov na 1000 obyvateľov, no pripustil, že ide o komplikovanú tému. "Dajme dohromady všetkých úradníkov, nie teraz iba v štátnej správe, lebo Slovensko je veľmi komplikované z hľadiska fungovania, máme miestnu samosprávu, mestá a obce, máme regionálnu samosprávu, tzn. vyššie územné celky a máme štát, štátnu správu. Dajme to dohromady a spýtajme sa na tých 5,5 milióna obyvateľov, čo je štandard. Možno budeme prekvapení, že o koľko máme viac štátnych úradníkov, ako by sme očakávali," povedal Fico.



Ďalšou možnou úsporou verejných financií je prechod od plošného dotovania cien energií pre obyvateľov na adresnú energopomoc, na ktorej podľa premiéra ministerstvo hospodárstva intenzívne pracuje. Rezort ministerky Denisy Sakovej (Hlas-SD) adresnú pomoc nízkopríjmovým skupinám obyvateľov doteraz nenavrhol pre nedostatok času na jej prípravu. "Ešte raz chcem povedať, že určite budeme chrániť ceny energií v roku 2026. Ak príde pani ministerka s nejakým systémom adresnosti, pozrime sa naň, ak bude akceptovateľný, tak určite prijmeme," zdôraznil Fico. Premiér dodal, že rezort financií bude hľadať iné cesty konsolidácie, ako je iba škrtanie výdavkov.



Základom k znižovaniu deficitu by mal byť masívny rast ekonomiky. K nemu má podľa premiéra prispieť aj podpora investícií, ku ktorým patrí aj plánovaná baterkáreň Gotion InoBat Batteries v Šuranoch. Premiér sa neobáva, že by transakčná daň, ktorú začne od podnikateľov štát vyberať od apríla, mala znevýhodniť Slovensko pri získavaní nových investícií.



Fico sa vrátil aj k záverom rokovania samitu Európskej únie, do ktorých sa dostala aj zmienka o tranzite plynu cez územie Ukrajiny. Podľa premiéra je to veľký úspech slovenskej diplomacie, ktorý mu dáva silný mandát na rokovanie. Saková ihneď po zverejnení týchto záverov rokovala v Bruseli o možných dodávkach azerbajdžanského plynu.