Konsolidácia podľa PS utlmí ekonomiku, KDH kritizuje nejasné šetrenie
Poslanec za KDH Jozef Hajko pripomenul, že z avizovaných 1,14 miliardy eur, ktoré majú ušetriť ministerstvá a úrady je 430 miliónov na energopomoc, ktoré by sa mali uhradiť z eurofondov.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Nový balík opatrení na konsolidáciu verejných financií predstavený ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) vo výške 2,7 miliardy eur podľa opozičného Progresívneho Slovenska (PS) výrazne utlmí ekonomiku a hrozí prepad Slovenska do recesie. Veľká časť opatrení totiž zvyšuje zdanenie ekonomickej aktivity. KDH tiež kritizuje chýbajúce konkrétne opatrenia v úsporách na strane štátu aj prejedanie eurofondov na energodotácie.
Progresívcom chýbajú prorastové opatrenia, ktoré by pomohli zvýšiť výkon ekonomiky a priniesť viac peňazí do štátneho rozpočtu. „Je tu reálna hrozba, že Laco Kamenický a táto partia nás zatiahnu do hospodárskej recesie a tá znamená chudobu. Už dnes máme na Slovensku vyše milióna ľudí, ľudí ohrozených chudobou, to číslo stúpa v desaťtisícoch, a to je výsledkom tejto vlády,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.
Medzi opatreniami sú okrem iného zvýšenie zdravotných odvodov zamestnancov o jeden percentuálny bod, zvýšenie zdanenia ľudí s vysokými príjmami či zvýšenie sociálnych odvodov pre živnostníkov. Ďalšie opatrenia, ako je zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty na potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli prinesie podľa PS ďalší rast cien potravín.
Poslanec za KDH Jozef Hajko pripomenul, že z avizovaných 1,14 miliardy eur, ktoré majú ušetriť ministerstvá a úrady je 430 miliónov na energopomoc, ktoré by sa mali uhradiť z eurofondov. „Tých 700 miliónov eur, ktoré vláda sľubuje, že ušetrí na sebe, je zatiaľ v oblakoch,“ zdôraznil Hajko. Minister Kamenický zatiaľ konkrétne možnosti úspor nešpecifikoval, no na tlačovej konferencii tvrdil, že mu jednotlivé rezorty majú doručiť konkrétne čísla do konca tohto týždňa.
