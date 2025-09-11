< sekcia Ekonomika
Konsolidácia prinesie podľa mliekarov ďalší nárast cien potravín
Ostatné opatrenia v hodnote 1,4 miliardy eur sa podľa nej významnou mierou dotknú podnikateľského sektora, zamestnancov a občanov a prinesú zásadné dopady na ekonomiku štátu.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Predstavený balíček konsolidačných opatrení na budúci rok neobsahuje analýzu rizika pre potenciálne neúspešné opatrenia ani analýzu vplyvov na ekonomiku Slovenska v strednodobom horizonte. Zvýšené náklady sa pritom podpíšu pod zvýšenie cien surovín a potravín. Upozornila na to v stanovisku generálna sekretárka Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) Zuzana Nouzovská.
„Z celkového konsolidačného balíka 2,7 miliardy eur sa šetrenie štátu dotýka iba 1,3 miliardy eur a priame šetrenie iba 1,14 miliardy eur, pretože napríklad predĺženie obdobia, v ktorom zamestnávateľ vypláca náhradu mzdy za PN, bude priamym nákladom zamestnávateľa a teda podnikateľskej sféry. Očakávali sme podstatne vyššie šetrenie na úrovni štátu, ministerstiev, štátnych inštitúcií a podobne,“ vysvetlila.
Ostatné opatrenia v hodnote 1,4 miliardy eur sa podľa nej významnou mierou dotknú podnikateľského sektora, zamestnancov a občanov a prinesú zásadné dopady na ekonomiku štátu. Zvýšené poplatky, odvody a dane totiž podnikateľom a zamestnávateľom zvýšia náklady, čím sa znižuje ich konkurencieschopnosť v rámci domáceho a európskeho trhu.
„Zvýšené náklady sa podpíšu pod zvýšenie cien surovín a potravín. Zvýšené odvody, dane a poplatky pre zamestnancov výrazne znížia kúpyschopnosť obyvateľstva, ktorá sa prejaví v zníženom nákupe potravín, prinesie šetrenie a zníženie spotreby s domino efektom na celú vertikálu produkcie potravín a bude viesť k znižovaniu potravinovej sebestačnosti Slovenska. Opäť sa zhorší dostupnosť výživovo dôležitých potravín pre ľudí, zníži sa miera kvality výživy a stravovania, čo predstavuje ohrozenie najmä u detí,“ doplnila Nouzovská.
