Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. september 2025Meniny má Bystrík
< sekcia Ekonomika

Konsolidácia prinesie podľa mliekarov ďalší nárast cien potravín

.
Na archívnej snímke z 18. decembra 2020 dojenie kráv na farme v Dubníku v okrese Nové Zámky. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ostatné opatrenia v hodnote 1,4 miliardy eur sa podľa nej významnou mierou dotknú podnikateľského sektora, zamestnancov a občanov a prinesú zásadné dopady na ekonomiku štátu.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Predstavený balíček konsolidačných opatrení na budúci rok neobsahuje analýzu rizika pre potenciálne neúspešné opatrenia ani analýzu vplyvov na ekonomiku Slovenska v strednodobom horizonte. Zvýšené náklady sa pritom podpíšu pod zvýšenie cien surovín a potravín. Upozornila na to v stanovisku generálna sekretárka Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) Zuzana Nouzovská.

„Z celkového konsolidačného balíka 2,7 miliardy eur sa šetrenie štátu dotýka iba 1,3 miliardy eur a priame šetrenie iba 1,14 miliardy eur, pretože napríklad predĺženie obdobia, v ktorom zamestnávateľ vypláca náhradu mzdy za PN, bude priamym nákladom zamestnávateľa a teda podnikateľskej sféry. Očakávali sme podstatne vyššie šetrenie na úrovni štátu, ministerstiev, štátnych inštitúcií a podobne,“ vysvetlila.

Ostatné opatrenia v hodnote 1,4 miliardy eur sa podľa nej významnou mierou dotknú podnikateľského sektora, zamestnancov a občanov a prinesú zásadné dopady na ekonomiku štátu. Zvýšené poplatky, odvody a dane totiž podnikateľom a zamestnávateľom zvýšia náklady, čím sa znižuje ich konkurencieschopnosť v rámci domáceho a európskeho trhu.

„Zvýšené náklady sa podpíšu pod zvýšenie cien surovín a potravín. Zvýšené odvody, dane a poplatky pre zamestnancov výrazne znížia kúpyschopnosť obyvateľstva, ktorá sa prejaví v zníženom nákupe potravín, prinesie šetrenie a zníženie spotreby s domino efektom na celú vertikálu produkcie potravín a bude viesť k znižovaniu potravinovej sebestačnosti Slovenska. Opäť sa zhorší dostupnosť výživovo dôležitých potravín pre ľudí, zníži sa miera kvality výživy a stravovania, čo predstavuje ohrozenie najmä u detí,“ doplnila Nouzovská.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

PRELOMOVÝ OBJAV: Hornina z Marsu môže obsahovať stopy po živote

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur