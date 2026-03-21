Odborníci: Konsolidácia vplýva aj na realitný trh
Pri kúpe teraz viac váhajú a sústreďujú sa na celkové náklady, upozorňujú realitní odborníci.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Pre vplyvy konsolidácie v podobe znížených disponibilných príjmov domácností a zvýšených cien tovarov a služieb sú opatrnejší aj záujemcovia o kúpu bývania. Pri kúpe teraz viac váhajú a sústreďujú sa na celkové náklady, upozorňujú realitní odborníci.
„Ľudia si strážia celkový rozpočet, viac vyjednávajú a častejšie hľadajú nehnuteľnosti s lepšou hodnotou za peniaze,“ opisuje súčasnú situáciu zakladateľ a generálny riaditeľ realitnej siete UPgreat Richard Churý.
Aj majiteľ realitnej kancelárie UPgreat Elite Andrej Churý hovorí, že kupujúci sú opatrnejší a viac kalkulujú. „Veľmi citlivo vnímajú výšku budúcej splátky hypotéky a následné náklady spojené s bývaním. Rozhodujú sa preto pomalšie,“ podotýka.
Aj preto na trhu podľa skúseností UPgreat aktuálne vidno v dopyte posun k menším a energeticky úspornejším bytom, prípadne k lokalitám, ktoré sú lacnejšie ako centrá, no ešte stále poskytujú relatívne dobrú dostupnosť.
V súčasnosti majú silnejšie slovo kupujúci ako predávajúci. Ich pozícia pri vyjednávaní sa posilnila a priemerný čas výberu a transakcie sa mierne predĺžil. „Predaj sa už nerealizuje na prvej obhliadke len preto, že sa záujemca bojí, aby mu nehnuteľnosť neušla,“ približuje R. Churý.
V niektorých prípadoch je tak možné vyjednať si zľavu. „Zníženie z ceny je možné dosiahnuť najmä tam, kde bola pôvodná cena nastavená príliš optimisticky, alebo kde nehnuteľnosť potrebuje investície a kupujúci to zarátavajú do celkovej kalkulácie,“ vysvetľuje R. Churý s tým, že zľavy zatiaľ nie sú plošne rozšírené.
A. Churý si myslí, že ak je nehnuteľnosť dobre nacenená a je v dobrej lokalite, naďalej sa predá bez veľkých problémov. „Priestor na vyjednávanie je skôr pri niektorých starších alebo horšie pripravených nehnuteľnostiach,“ ozrejmuje.
Podľa majiteľa realitnej kancelárie UPgreat NAMAX Miroslava Švehlu sú na trhu dve skupiny nehnuteľností. V prvej sú napríklad byty s menšou výmerou, ktorých je stále nedostatok, a preto je o ne záujem, a do druhej patria tie, po ktorých dopyt klesá, napríklad pozemky určené na výstavbu bez inžinierskych sietí. „Pri nich je šanca získať zľavu vyššia,“ tvrdí Švehla.
Konsolidácia zatiaľ negatívne ovplyvnila len dopyt, na ponuke sa neprejavila. Podľa odborníkov z UPgreat sa na trhu neobjavujú nehnuteľnosti, ktoré by chceli majitelia rýchlo predať z dôvodu svojich ekonomických problémov. „Ak však budú efekty konsolidácie pokračovať, do budúcna takýto scenár nevylučujem,“ pripúšťa R. Churý.
Ceny by mali v najžiadanejších kategóriách, teda menších alebo stredne veľkých bytoch v dobrých lokalitách, ďalej rásť. V menej žiadaných segmentoch alebo nehnuteľnostiach s „prestrelenými“ cenami sa očakáva stagnácia. Trh bude trestať nerealistické nastavenie ceny.
R. Churý pre tento rok očakáva pokračovanie mierneho rastu realitného trhu o päť až osem percent. Okrem ekonomickej nálady a efektu konsolidácie ho budú ovplyvňovať aj hypotéky a množstvo novej výstavby prichádzajúcej na trh.
