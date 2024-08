Konsolidované výnosy TMR sú o takmer 17 miliónov eur vyššie ako vlani

Poprad 1. augusta (TASR) - Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) dosiahla za prvých šesť mesiacov finančného roka 2023/2024 konsolidované výnosy o takmer 17 miliónov eur vyššie, ako počas rovnakého obdobia vlani. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov. Hovorca spoločnosti Marián Galajda informoval, že prevádzkový zisk pred odpismi stúpol o 9,8 % na 47,4 milióna eur a čistý zisk dosiahol 20,8 milióna eur.



Kľúčové ukazovatele výkonnosti v jednotlivých segmentoch zaznamenali nárasty v porovnaní s minulým polrokom, čo sa odzrkadlilo na vyšších tržbách. "Uplynulú zimnú sezónu hodnotíme aj napriek výkyvom počasia za úspešnú, pretože sa nám podarilo opäť rásť v porovnaní s polrokom minulého fiškálneho roka. Výborný štart zimy sa ukázal ako veľmi dôležitý, pretože neskôr ju komplikovali premenlivé teploty, podarilo sa nám však lyžovačku v slovenských strediskách udržať vo vyšších polohách takmer päť mesiacov," skonštatoval generálny riaditeľ TMR Igor Rattaj.



Menej úspešné boli podľa neho horské strediská v Česku a Poľsku, kde sa vyššie teploty podpísali pod negatívnejší vplyv na hospodárske výsledky. Naopak stúpol záujem o lyžovanie v rakúskych strediskách, ktoré však podľa Rattaja ešte nenaplnili svoj potenciál. Úspešnú zimnú sezónu zaznamenal aj segment zábavných parkov a hotelov.



Za pozorované polročné obdobie Skupina TMR spolu s dcérskymi spoločnosťami dosiahla konsolidované celkové výnosy 126,8 milióna eur, čo je medziročný rast 15,3 %. Najväčší segment horských stredísk vykázal výnosy vo výške 60,575 milióna eur, čo predstavuje medziročný rast 15,13 %. Počet lyžiarskych "osobodní" tam medziročne dosiahol úroveň 2,395 milióna. Priemerná obsadenosť hotelového portfólia celkovo vzrástla na 58,9 %. Galajda dodal, že ukazovateľ EBITDA sa medziročne zlepšil o 9,8 % na 47,4 milióna eur.



Do konca roka 2023/24 predstavenstvo TMR očakáva ročné konsolidované výnosy približne vo výške 209 miliónov eur. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou je plánovaný na úrovni 61,5 milióna eur. "Výsledky do konca finančného roka budú závisieť hlavne od letnej sezóny v horských strediskách, v zábavných parkoch, v hoteloch TMR ako aj v doplnkových službách," uzavrel Galajda.