Konsolidovaný prevádzkový zisk Slovenskej sporiteľne stúpol o 12,2 %

Bratislava 28. februára (TASR) - Konsolidovaný prevádzkový zisk Slovenskej sporiteľne (SLSP) vzrástol medziročne o 12,2 % z 423 miliónov eur na 474,8 milióna eur. Čistý zisk klesol z 309,1 milióna eur na 285,5 milióna eur. Informoval o tom v piatok Lukáš Havlík zo SLSP.



"Na vlaňajšie hospodárenie sa nemôžeme pozerať optikou čistého zisku, ako bolo doteraz zvykom, pretože osobitný odvod nám z neho odkrojil výraznú časť. Na úspešnosť roku 2024 sa preto musíme pozerať najmä cez prevádzkový zisk. A keďže ten nám narástol o 12 %, môžeme byť spokojní," uviedla finančná riaditeľka banky Andrea Blažová.



Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 8,8 % z 523 miliónov eur na 568,9 milióna eur. Rast bol podľa SLSP podporený nárastom úverového portfólia v retailovom segmente, ako aj vyšším výnosom z cenných papierov. Čistý výnos z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 12 % z 207,5 milióna eur na 232,3 milióna eur. Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 18,6 milióna eur, pričom ide prevažne o výsledok z derivátových obchodov. V roku 2023 tento zisk dosiahol 21,6 milióna eur.



"Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 6,5 % na úroveň 353,7 milióna eur. V roku 2023 to bolo 332,1 milióna eur. Personálne náklady narástli o 8,3 % vďaka rastu miezd vplyvom inflácie. Ostatné administratívne náklady sa zväčšili o 5,6 %, najmä pre vyššie investície do digitalizácie a modernizácie," dodala SLSP.



Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných nástrojov bola za vlaňajšok vykázaná v hodnote 13,1 milióna eur, pričom v roku 2023 to bola strata 15,2 milióna eur.