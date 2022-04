Kontajnerová doprava v Číne by sa mohla obnoviť do konca apríla

Šanghaj 23. apríla (TASR) - Kontajnerová preprava v Číne by sa mohla obnoviť už koncom apríla, keď sa opatrenia proti ochoreniu COVID-19 uvoľnia. Predpovedajú to experti z tohto odvetvia.



Podľa Tima Huxleyho, zakladateľa spoločnosti Mandarin Shipping, by odvetvie kontajnerovej dopravy mohlo zaznamenať „veľmi silné“ oživenie koncom apríla.



Významné čínske hospodárske centrum Šanghaj, v ktorom boli minulý mesiac zavedené prísne blokády, je tiež domovom najrušnejšieho kontajnerového prístavu na svete.



Čína zároveň zaviedla prísne pravidlá aj pre vodičov nákladných áut vchádzajúcich do Šanghaja, ktoré spôsobili, že preprava tovaru do mesta a z mesta je drahšia a menej efektívna. Obmedzenia v tomto najľudnatejšom čínskom meste tak tvrdo zasiahli dodávateľský reťazec.



Celkovo sa v dôsledku prísnych pandemických opatrení rad kontajnerových lodí mimo veľkých čínskych prístavov, ako je Šanghaj, zo dňa na deň predlžoval.



Takéto problémy s narušením dodávateľských reťazcov prenasledujú globálnu ekonomiku už od začiatku pandémie v roku 2020. Postupne sa k nim pridali aj zmeny v správaní spotrebiteľov a najnovšie rusko-ukrajinská vojna.



Potrvá tak ešte nejaký čas, kým sa veci vrátia do normálu. Huxley v tejto súvislosti upozornil na „neskutočne rýchle“ zotavenie Číny po uvoľnení blokád pri prvej vlne pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020. No zároveň negatívnym sprievodným javom bolo vtedy zvýšenie sadzieb za prepravu kontajnerov, najstrmšie v histórii, aj dopytu po kontajnerovej preprave.



Aj tentoraz sa očakáva, že dôjde k obrovskému oživeniu dopytu, či už pre obnovu normálnej výroby v továrňach, alebo v dôsledku zadržiavaného exportu a importu už vyrobeného tovaru, dodal.