Konto na tzv. zelenú naftu si vytvorilo vyše 2000 žiadateľov

Bratislava 5. augusta (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje všetkých oprávnených záujemcov o získanie tzv. zelenej nafty, že na zaregistrovanie a vytvorenie konta na portáli štátneho DataCentra zostáva čas už len do tohto piatka (9. 8.). Upozornil na to Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Konto na štátnom DataCentre https://www.itms2014.sk si doteraz vytvorilo vyše 2000 oprávnených žiadateľov. Oprávnený žiadateľ, ktorý nebude mať po piatku 9. augusta zaregistrované konto, nebude môcť požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) o zelenú naftu. Proces je totiž plne elektronizovaný. Chceme tiež upozorniť na to, že najčastejšou chybou žiadateľov pri registrácii je podľa kolegov uvedenie čísla DIČ namiesto IČO. Upozorňujeme preto žiadateľov, aby si dôsledne preštudovali podklady, ktoré sme vytvorili veľmi prehľadne, systémom presného postupu 'krok za krokom'," vysvetlil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.



Vytvoriť konto v štátnom DataCentre je možné už takmer mesiac, od 10. júla. Podanie žiadosti o aktiváciu konta je nevyhnutným krokom na to, aby oprávnený poľnohospodár mohol o podporu zo "Zelenej nafty" vôbec požiadať. "Ak má konto aktivované, po vydaní výzvy PPA počas augusta na www.apa.sk bude môcť žiadateľ o čerpanie štátnej pomoci na toto podporné opatrenie vo forme úľav na environmentálnych daniach požiadať," dodal Kožuch. Bližšie informácie k podpornému opatreniu Zelená nafta sú dostupné na webstránke PPA v časti Podpory/Štátna pomoc/Výzvy.



"Zelená nafta" je podľa MPRV prvá systémová štátna podpora v agrosektore v histórii Slovenska, ktorá sa bude na 100 % realizovať elektronicky. Oprávnení žiadatelia budú môcť z tohto systémového opatrenia získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej prvovýroby. V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj o zemiaky či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak či ľan. Podporené budú tiež pestovanie chmeľu, viniča či liečivých rastlín.