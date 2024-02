Kontrola čínskych firiem v Indii znervózňuje dodávateľov

Naí Dillí 12. februára (TASR) - Prísna kontrola čínskych spoločností v Indii vyvoláva nervozitu. Čínski dodávatelia komponentov pre smartfóny sú preto opatrní pri zakladaní prevádzok v tejto krajine. Uviedla to čínska firma Xiaomi v liste indickej vláde podľa zdroja, ktorý nechcel byť menovaný. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Xiaomi má najväčší podiel na indickom trhu so smartfónmi vo výške 18 %. Spoločnosť v liste zo 6. februára žiada vládu v Indii, aby zvážila stimuly na podporu výroby a zníženie dovozných ciel na určité komponenty.



India zintenzívnila kontrolu čínskych podnikov po tom, čo v roku 2020 pri pohraničných stretoch medzi oboma krajinami zahynulo najmenej 20 indických vojakov a štyria vojaci z Číny. To narušilo investičné plány veľkých čínskych spoločností a vyvolalo opakované protesty z Pekingu.



Zatiaľ čo iné čínske spoločnosti v Indii sú zdržanlivé a verejne nehovoria o kontrole, list Xiaomi poukazuje na problémy, ktorým čelí najmä v oblasti smartfónov, kde mnoho dôležitých komponentov pochádza od čínskych dodávateľov.



Podľa Xiaomi India potrebuje pracovať na "budovaní dôvery", ak chce povzbudiť dodávateľov komponentov, aby vybudovali v krajine svoje prevádzky.



India zmrazila aktíva Xiaomi vo výške viac ako 600 miliónov USD (557 miliónov eur) za údajné nezákonné prevody financií zahraničným subjektom tým, že ich vydáva za licenčné poplatky.



Indické úrady vlani obvinili aj čínsku spoločnosť Vivo Communication Technology z porušenia niektorých vízových pravidiel a aj z odčerpania prostriedkov vo výške 13 miliárd USD.



Obe čínske spoločnosti akékoľvek previnenie popierajú.



Okrem prísnejšej kontroly čínskych firiem India od roku 2020 zakázala aj viac ako 300 čínskych aplikácií vrátane TikToku od ByteDance. Zastavila aj viaceré plánované projekty, ako sú projekty čínskych automobiliek BYD a Great Wall Motor.



Podľa zdroja mnohí manažéri čínskych spoločností majú problém získať víza na vstup do Indie a ich firmy čelia pomalému schvaľovaniu investícií pre intenzívnu kontrolu.



Xiaomi v liste takisto žiada Indiu, aby znížila dovozné clá na niektoré komponenty používané v batériách či USB kábloch po tom, ako sa 31. januára v Naí Dillí rozhodlo znížiť dovozné clá na kryty batérií a šošovky telefónov.



Zníženie ciel by mohlo "zvýšiť konkurencieschopnosť indickej výroby, pokiaľ ide o náklady", uviedlo Xiaomi v liste. Ale na povzbudenie výrobcov komponentov, aby si založili podnik v Indii, sú potrebné väčšie stimuly, dodalo.



India v januári naznačila, že by mohla zmierniť kontrolu čínskych investícií, ak hranice oboch krajín zostanú pokojné.



(1 EUR = 1,0772 USD)