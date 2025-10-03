Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Ekonomika

KONTROLA: Colníci našli cigarety v aute aj alkohol v autobuse

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Východná hranica je jednou z hlavných priorít finančnej správy.

Autor TASR
Vyšné Nemecké 3. októbra (TASR) - Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom príslušníci Colného úradu Michalovce počas bežnej kontroly s využitím špeciálnej techniky a služobného psa odhalili vo štvrtok (2. 10.) v podbehoch osobného auta ukrytých 8400 kusov cigariet. Finančný únik vyčíslili na 1883,88 eura. TASR o tom informoval hovorca Finančnej správy Daniel Kováč.

Ďalší prípad zaznamenali v noci pri cestnej kontrole autobusu prichádzajúceho z Maďarska. V batožinovom priestore našli 281,4 litra alkoholických nápojov, 160 kusov bezdymových tabakových výrobkov a 40 kusov cigariet. Colný dlh v tomto prípade dosiahol 3092,86 eura.

„Východná hranica je jednou z hlavných priorít finančnej správy, keďže ide o vonkajšiu hranicu schengenského priestoru. Jej ochrana a efektívna kontrola sú kľúčové nielen pre bezpečnosť Slovenskej republiky, ale aj pre ochranu spoločného európskeho priestoru,“ uviedol hovorca.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite