Kontrola hospodárenia teplárenských a vodárenských firiem sa má zvýšiť

Bratislava 14. júla (TASR) – Miera kontroly hospodárenia teplárenských a vodárenských spoločností by sa mala zvýšiť. Zabezpečiť to má návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach z dielne koaličných poslancov Petra Cmoreja (SaS) a Gábora Grendela (OĽaNO), ktorý v utorok plénum posunulo do druhého čítania.



Návrh reaguje na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá bola zameraná na kontrolu hospodárenia vodárenských spoločností z novembra 2019. V rámci nej boli podľa predkladateľov zistené závažné nedostatky.



"Najvyšší kontrolný úrad osobitne upozornil na zjavnú nevýhodnosť zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi jednou z najväčších vodárenských spoločností v SR – spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., a jej dcérskou spoločnosťou Infra Services, a. s., ktorá spôsobuje odčerpávanie nemalého objemu finančných prostriedkov v prospech súkromného akcionára spoločnosti Infra Services, a to napriek pretrvávajúcemu investičnému dlhu na infraštruktúre Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vo výške viac ako 574 miliónov eur," poznamenali poslanci.



Cieľom novely zákona je zabezpečenie vyššej miery kontroly hospodárenia teplárenských a vodárenských spoločností pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní služieb na účely zabezpečovania regulovanej činnosti v tepelnej energetike a vo vodnom hospodárstve, ktoré sú uzatvárané mimo procesu verejného obstarávania. Zaviesť sa má povinnosť schválenia každej takejto zmluvy Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v riadnom správnom konaní ako podmienky platnosti zmluvy.



Takéto zmluvy sa majú zadefinovať ako zmluvy povinne zverejňované v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Vzhľadom na výsledky kontroly sa má tiež zaviesť povinnosť dodatočnej kontroly zmlúv už uzavretých, a to mimo procesu verejného obstarávania, a sankcie v podobe ich zániku zo zákona, ak sa v konaní preukáže, že zmluva nezodpovedá podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku.